Tendremos nuevo evento de Xbox esta semana

Xbox se ha mantenido bastante ocupado en el 2024. A finales de enero llevaron a cabo una presentación enfocada en los lanzamientos first party planeados para este año. A mediados de febrero aclararon todos los rumores de exclusividad. Ahora, el día de hoy se ha revelado que el próximo 6 de marzo tienen pensado celebrar un nuevo evento digital, solo que en esta ocasión enfocado por completo en los desarrollos third party que podremos encontrar en el Series X|S, PC y Game Pass.

El próximo 6 de marzo de 2024, a las 10:00 AM (hora del Pacífico), o 12:00 PM (hora de la Ciudad de México), se llevará a cabo un nuevo Xbox Partner Preview. Aquí, compañías como Capcom, EA y Nexon nos darán un vistazo a títulos como Tales of Kenzera: Zau, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, The First Berserker: Khazan, y más. La presentación tendrá una duración aproximada de 30 minutos, la cual estará cargada de anuncios, tráilers, gameplay, y una mirada al desarrollo de estas entregas. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Nuestro formato Xbox Partner Preview se trata de compartir noticias emocionantes sobre juegos de nuestros talentosos estudios de todo el mundo sin lujos: solo revelaciones de nuevos juegos, anuncios de fechas de lanzamiento, y nuevo gameplay de futuros juegos, junto con historias únicas y detrás de cámaras de desarrolladores en Xbox Wire”.

Considerando que la presentación estará enfocada en desarrolladores third party, es muy probable que el evento tenga una buena cantidad de anuncios exclusivos para el Xbox Series X|S, así como revelaciones de entregas multiplataforma. Solo nos queda esperar un par de días para conocer todas las novedades que tiene la división de Microsoft para nosotros.

Recuerda, el nuevo Xbox Partner Preview se llevará a cabo el 6 de marzo a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, Xbox también tiene planeado otro evento en junio. De igual forma, estos son los cuatro juegos de Xbox que llegan a otras plataformas.

Nota del Editor:

Los eventos de third party siempre son entretenidos. Si bien no esperen muchas sorpresas, usualmente hay algo que logra destacar. En esta ocasión, es muy probable que Capcom nos dé el último vistazo a Dragon’s Dogma II antes de su lanzamiento a finales de este mes.

Vía: Xbox