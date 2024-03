Si bien la oferta first party para el Switch este año no luce tan grande como en previas ocasiones, hay dos remasterizaciones que los fans esperan con ansias, y estamos hablando de Paper Mario The Thousand Year Door HD y Luigi’s Mansion 2 HD. Aunque por el momento no hay mucha información sobre estos títulos, todo parece indicar que estamos a solo unos días de que tengamos más detalles al respecto.

Pese a que Nintendo se ha mantenido en silencio sobre estas dos remasterizaciones, Pyro, famoso insider enfocado en la Gran N, ha señalado que en este mismo mes de marzo tendremos más detalles sobre Paper Mario The Thousand Year Door HD y Luigi’s Mansion 2 HD. Si bien no ofreció una fecha exacta para esto, ha mencionado que la información llegaría en el marco del Mario Day, es decir, cerca del 10 de marzo.

Ahora, es muy probable que cuando Nintendo vuelva a hablar sobre estos juegos, proporcione las fechas de lanzamiento para estas remasterizaciones. Recordemos que el próximo 22 de marzo llegará Princess Peach: Showtime!, por lo que Paper Mario The Thousand Year Door HD y Luigi’s Mansion 2 HD probablemente están planeados para abril, mayo o junio.

Por el momento, Nintendo no ha compartido información sobre su calendario de lanzamientos first party más allá de Princess Peach: Showtime!, por lo que tendría sentido ver el lanzamiento de estos dos títulos antes de la presentación anual que llevan a cabo en junio. Como siempre, solo nos queda esperar a que la Gran N comparta información oficial al respecto. En temas relacionados, Nintendo pierde importante demanda. De igual forma, SEGA culpa a la Gran N por el mal rendimiento de Sonic Superstars.

Nota del Editor:

Paper Mario The Thousand Year Door HD es uno de mis juegos favoritos del GameCube, y no puedo esperar para volver a disfrutar de esta experiencia. Sin embargo, no fui un gran fan de Luigi’s Mansion 2 HD. Ahora solo queda esperar a que más información sobre la fecha de lanzamiento de estos dos títulos salga a la luz, algo que podría suceder en cualquier momento.

Vía: Pyro