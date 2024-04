Nintendo confirma despidos en su centro de pruebas

La semana pasada se dieron noticias un tanto negativas en el mundo de Nintendo, y es que se hablaba de que varios contratistas han perdido sus trabajos en el centro de pruebas de la compañía, donde los nuevos lanzamientos son probados para que no se detecten errores en manera de bugs. En este apartado había personas trabajando estilo freelance, pero parece que ya no les darán más de los puestos temporales, esto como parte de una plan de la empresa de reestructurar el funcionamiento y pasar a algo más serio con posiciones de planta.

La empresa japonesa no se pronunció al respecto de forma inmediata, pero después ha lanzado un comunicado en el confirma todos estos supuestos despidos, los cuales no se deben considerar así, dado que se trata de personas que siempre renuevan contrato para volver después de un cierto número de meses. Y aunque no es tal cual su responsabilidad, prometen indemnizar a los contratistas que ya no sean requeridos, pues como ya se mencionó, habrá gente que cubrirá el puesto convencional y se quedará en la compañía.

Acá lo mencionado:

Para todas las asignaciones que están finalizando, las agencias de los contratistas, con el apoyo de Nintendo of America, ofrecerán paquetes de indemnización y brindarán asistencia durante su transición. Para aquellos socios contratistas que nos dejarán, estamos tremendamente agradecidos por las importantes contribuciones que han hecho a nuestro negocio, y les extendemos nuestro más sincero agradecimiento por su arduo trabajo y servicio a Nintendo.

Según los contratistas del informe, la reestructuración se produce cuando la empresa se enfrenta a un receso en su departamento de pruebas. Afirman que Nintendo no tiene nuevos juegos propios importantes en el horizonte y que nadie ha tenido tiempo de probar el próximo sucesor de Switch, que inicialmente se rumoreaba que se lanzaría a finales de 2024. Pero con esto en mente, ahora la gente teme porque el lanzamiento se retrase de nueva cuenta, dado que en el mundo de los rumores se habla de que se venderá hasta 2025.

Nota del editor: