Encuesta revela cuál es el mejor juego de todos los tiempos

Desde hace mucho tiempo el tema del mejor videojuego de todos los tiempos se ha mantenido latente, con grandes contendientes como alguno de los Grand Theft Auto, The Last of Us, Final Fantasy VII, Chrono Trigger, Half Life 2, entre otros que cuentan su estatuto de obra maestra. Y eso mismo lleva a la duda de cuál sería realmente el título que no tiene comparaciones, y de eso se ha encargado una comunidad web, misma que coincide con los puntajes actuales de Metacritic.

La revista conocida como Game Informer ha hecho una encuesta para sus seguidores, en la cual han votado entre muchos candidatos para que resuelvan de una vez por toda el título más querido, y eso nos lleva a competencias feroces donde vimos implicados a los juegos clásicos de Pokémon, Half Life 2, Metroid Prime, entre otros que se consideran leyendas. Sin embargo, quien se llevó el puesto de campeón no sorprende para nada, y es ni más ni menos que The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el cual ganó por poco a el juego de Valve.

Our readers and community have spoken, and the winner of our bracket tournament to determine the greatest game of all time is The Legend of Zelda: Ocarina of Time! Head here for the full results, the closest calls in the tournament, and more! https://t.co/4ED7SNLRh8 pic.twitter.com/LTJ4LPUuzb

