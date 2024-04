¿Nobuo Uematsu volverá en el tercer juego de Final Fantasy VII Remake?

Muchos no creen que sea real, pero hace poco fue lanzado Final Fantasy VII Rebirth, segunda parte de la trilogía que Square Enix nos confirmó desde hace ya varios atrás, siendo así un producto de bastante calidad, tanto en la parte jugable, así como de gráficos, historia y claramente la música. Hablando justamente de lo último, se ha puesto a cargo de compositores que han sabido hacerse de un nombre tanto por las creaciones originales, pero sobre todo, dar nueva vida a las pistas que creó el gran Nobuo Uematsu en su momento.

Si bien el compositor legendario de Final Fantasy no ha participado mucho en los remakes recientes, ha estado a cargo de darle forma a los temas musicales con voz, hablamos de Hollow para Remake y No Promises to Keep de Rebirth, y ante eso la duda consumía a los fans si iba a dar el cierre. Para fortuna de muchos, el señor ha respondido de forma positivo, por lo que sí, la canción principal para el último videojuego en el que Cloud busca derrotar a Sephiroth será creada por él.

En una nueva conversación publicada en Square Enix Music Channel , Uematsu habla sobre Rebirth con el director creativo del juego, Tetsuya Nomura , y el escritor Kazushige Nojima. Entrevista en la que Nomura le pide directamente a Uematsu que se encargue de cerrar el gran proyecto que se avecina. Mencionando de por medio, que sería el paso lógico a seguir, después de todo ya tiene dos canciones en el soundtrack, por lo que sería buena idea tenerlo en el currículum.

Acá la entrevista:

Vale la pena mencionar, que ahora con la confirmación del regreso, que no ha quedado en papel entre Uematsu y Square Enix, sino más como una promesa entre colegas que llevan años trabajando juntos, no significa que hará algo más allá del tema con intérpretes de voz. Y es que en entrevistas anteriores se le ha preguntado si quiere componer la banda sonora completa de alguno de estos juegos, a lo que menciona ya será posible, recordando así cuando le dio vida a las pistas musicales de los primeros 10 juegos de la franquicia.

Recuerda que Final Fantasy VII Rebirth está disponible en PS5. Aún no hay noticias del desarrollo del último juego.

Vía: VCG

Nota del editor: Los dos temas principales han gustado bastante a los fans, por lo que el tercero tiene que ser icónico sí o sí. Además, es posible que se relacione directamente al villano de la franquicia, pero tocará esperar como cuatro años para verlo compuesto.