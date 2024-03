Conseguir el platino en la versión digital de FFVII Rebirth es imposible

Es bien sabido que dentro de la comunidad de PlayStation, siempre van a existir jugadores que se dedican a explotar cada título, a tal punto de conseguir el ansiado trofeo de platino, aquel que le indica al usuario que no le hace falta por explorar nada y ya puede pasar al siguiente videojuego. Muchos en este momento se quieren llevar este hito en Final Fantasy VII Rebirth, el cual tiene muchas actividades de por medio, ya sea desde derrotar jefes gigantes o hasta derrotar de manera perfecta a todos los rivales en el mini juego de cartas.

Eso nos lleva a una controversia llamativa, dado que se ha descubierto que por más intentos se haga, es imposible tratar de ganarse el platino en el título, al menos para quienes se llevaron la versión digital de la PS store, esto llega con el parche 1.020, el cual rompió una de las últimas misiones secundarias. Y hasta que Square Enix no lo parchee, solo aquellos que poseen el juego físicamente pueden completar la misión, lo que eventualmente los llevará a conseguir ese trofeo para colocar en su estante del perfil.

Para ser concretos, se rompió la misión secundaria “Can’t Stop, Won’t Stop” . En un momento de la misma, el usuario debe superar la puntuación más alta en el simulador arcade G-Bike. Sin embargo, por más que se intente, el juego no reconocerá la puntuación de quien está probando la atracción, por lo que conseguir el platino en este momento no es posible. Extrañamente, quienes poseen el juego en versión física no se han afectado, pero muchos usuarios han reportado que les pasa exactamente este problema.

A pesar de esto, hay una solución que les ha funcionado a algunos y lo que el usuario necesita hacer es desinstalar Final Fantasy VII Rebirth, desconectar la PS5 de internet y reinstalar el juego. Eso sí, hay que asegurarse de no cargar un guardado donde se haya encontrado el error, ya que no permitirá progresar. Ante eso hay que cargar una partida guardada antes de jugar al simulador de G-Bike y obtener una puntuación alta, despareciendo el problema.

Sin embargo, para quienes no quieren pasar por todo este proceso, será mejor que esperen a que se lance un nuevo parche.

Recuerda que Final Fantasy VII Rebirth está disponible en PS5.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Me recuerda la época en que Zelda: Skyward Sword también tenía una misión que podía echar a perder la partida, por fortuna llegó en una época cuando era posible lanzar parches, porque si no iba a ser el caso de Twilight Princess, donde hay un error que no se puede reparar.