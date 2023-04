Star Wars Jedi: Survivor con problemas de rendimiento en PC

Ninguna de las versiones de Star Wars Jedi: Survivor está funcionando muy bien en este momento. Pero quienes reseñan la versión para PC, están pasando por un verdadero infierno que incluye problemas adicionales con cómo funciona en sus máquinas. La velocidad de fotogramas no es consistente ni está a la altura de lo que los jugadores podrían esperar de un juego AAA, en comparación con las versiones de consola (que solo vieron algunas interrupciones ocasionales).

El creador de contenido de juegos Skill Up tuiteó que los jugadores de PC deberían “evitar” Survivor en el momento del lanzamiento. No pudieron mejorar el rendimiento ajustando la configuración del juego, y el juego tuvo dificultades para mantener velocidades de fotogramas consistentes. Informaron que obtenían 40 fotogramas por segundo en GPU de gama alta y no podían alcanzar los 60 FPS estándar. El reseñador de PC Gamer experimentó caídas de velocidad de fotogramas de “doble dígito” al pasar por puertas, las escenas se ejecutaban a 15-20 FPS y el diálogo a veces se cortaba o comenzaba a superponerse, todo lo cual sería una experiencia disruptiva.

El problema parece ocurrir cada vez que el juego tiene que cargar objetos. PC Gamer logró alcanzar 35 FPS en el mundo abierto mientras jugaba en una máquina con un RTX 2080 Super, i9-9900KS 4.00GHz y 32GB de RAM. Entonces no es genial. Sin embargo, los niveles aislados se ejecutaron a 80-90 FPS.

VGC señaló que los detalles se cargaron mientras su reseñista jugaba, y tuvo que esperar a que el juego poblara el nivel. Entonces el potencial está ahí para que Survivor sea un gran juego de Star Wars con una gran apariencia. Solo necesita no tener problemas al cargar niveles ocupados.

Eso podría ser mucho pedir. Survivor requiere 155 GB en el disco de tu PC, lo cual es enorme incluso según los estándares modernos de AAA. EA ha prometido un parche del primer día que “solucionaría errores” y “mejoraría el rendimiento”.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Quiero pensar que la gente que está haciendo estas reseñas es experta, pero aún así quiero hacerles una pregunta… ¿sí actualizaron sus drivers? Por que la última actualización de NVidia está dirigida precisamente a optimizar Dead Island 2 y STAR WARS Jedi: Survivor.