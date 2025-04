¿Cómo ve 10 Chambers el concepto de Den of Wolves?

Los principales estudios de esta industria se encuentran en medio de una fuerte encrucijada. Arriesgar en el nombre de la innovación cada vez parece una apuesta más arriesgada y por el otro lado, tenemos el peligro de caer en un letargo por siempre estar yendo a la segura. 10 Chambers es un estudio que ha demostrado saber cómo atender a una nicho de mercado y a una audiencia muy específica, sin embargo, es claro que tienen el deseo de encontrar nuevos horizontes y de paso, un número mucho mayor de jugadores que estén dispuestos a darle una oportunidad a sus propuestas. Justamente, Den of Wolves es ese título que nos presenta algo que ya le habíamos visto a los creativos suecos y al mismo tiempo toma conceptos más sencillos y fáciles de entender que lo complicada que llegaba a ser toda la idea detrás de GTFO.

Durante el evento previo al que tuvimos la oportunidad de asistir para probar Den of Wolves por unas cuantas horas, pudimos charlar cara a cara con Simon Viklund, co-fundador de 10 Chambers y quien ahora está cargo de todo el audio y música de este nuevo juego. Una de nuestras preguntas estuvo muy apegada a todo el tema del concepto que tendrá el título y cómo es que busca de manera bastante obvia, condensar fundamentos complejos que el estudio ha venido desarrollando con el tiempo, para que sea una experiencia considerablemente más accesible y fácil de tomar por cualquiera que busque probar un nuevo FPS multiplayer PvE.

“No creo que sea algo simplificado, te diría que incluso es más complejo en muchos otros lados. Por ejemplo, el hecho de que ahora tenemos una historia más elaborada con su campaña es algo marcadamente más sofisticado. Todo el concepto de hacer misiones de preparación para el robo principal añadió un montón de capas que no teníamos antes. También ahora tenemos mucha más libertad para que el jugador decida de qué forma se va a aproximar al robo en cuestión y lo que necesitas, esto en lugar de que el juego te diga exactamente lo que tienes que hacer. Nuestra intención es que te sientas como esta mente maestra criminal. Creo que estas cosas son las que nos distinguen fuertemente de Payday.”, nos contó el directivo.

“Queremos hacer un juego multiplayer cooperativo en el que los jugadores tengan que pensar bien su estrategia. Ese tipo de cosas creo que hacen que la experiencia sea más compleja. Claro que sí estamos simplificando cosas que hagan mejor al juego. Lo que no queremos es que los jugadores pasen demasiado tiempo discutiendo cómo hacer las misiones como pasaba en Payday. En Den of Wolves somos mucho más directos con todo esto. Además agregamos los puntos de interés para que todos los jugadores sepan perfectamente qué hacer. No quitamos opciones, solo las hicimos más claras para todos. Son cosas que hemos hecho para que el juego sea mejor.”, agregó para nosotros Viklund.