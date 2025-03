Se filtra juego de Onlyfans que llegará a PS5

Utilizar la inteligencia artificial en videojuegos ya no es para nada nuevo, y parece que en esta generación de consolas se utiliza más para la experimentación, dado que ya hemos visto un par de proyectos que utilizan dicha herramienta, pero para tareas mínimas. Y ahora, se ha mostrado un juego que mezcla dichas funciones y una profesión que se ha vuelto popular en los últimos cinco años, lo que culmina en un proyecto para el PS5.

PlayStation Store ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras la aparición de OF Model Simulator, un juego que propone gestionar la carrera de una modelo para adultos y que llegará a consolas de Sony este mismo año. El título, que se suma a la creciente ola de shovelware y juegos con imágenes generadas por inteligencia artificial, ha encendido el debate sobre la calidad y el control de contenido en las tiendas digitales.

En los últimos meses, plataformas chan sido invadidas por títulos calidad baja que saturan los catálogos y desplazan a lanzamientos más importantes. Muchos de estos emplean imágenes generadas por IA y mecánicas repetitivas para aprovechar la visibilidad en las tiendas digitales. Sony ha tomado medidas para eliminar juegos spam, pero este ha logrado llegar a los titulares.

