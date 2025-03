Resumen: Nintendo Direct [27/03/2025]

De manera sorpresiva Nintendo llevó a cabo una nueva edición de sus directos para dar novedades, y para despedir al primer Switch anunciaron proyectos de lo más interesantes, hablamos tanto de remasterizaciones como juegos originales que los fans esperan con ánimos. Entonces, aquí traemos las revelaciones que destacaron dentro de la presentación que duró 30 minutos aproximadamente.

Primer vistazo a Dragon Quest I&II HD-2D Remake

Lo primero que nos apareció fueron las imágenes del siguiente título de Square Enix, Dragon Quest I&II HD-2D Remake, nueva versión de los clásicos que aparecieron inicialmente en Famicom. Se mostraron los entornos y también un personaje que es totalmente nuevo. No hay fecha de salida, solo se dice que llega en 2025 para Switch, Xbox Series X/S, PS5 y PC.

Atlus presenta Raidou Remastered – The Mystery of the Soulless Army

Dentro del apartado de los RPG se mostró por parte de Atlus el denominado Raidou Remastered – The Mystery of the Soulless Army, un remaster del Devil Summoner aparecido originalmente en PlayStation 2. Llegará con algunas mejoras notables y gráficos trabajados. Estará disponible el 19 de junio para PS4, PS5, Xbox, Switch y PC.

Nuevo avance de Shadow Labyrinth, el juego estilo Pac-Man

Se muestra otro avance de Shadow Labyrinth, una versión de Pac-Man alterna en la cual todo va por el estilo de Metroidvania y en el que el jugador deberá enfrentar feroces enemigos. Particularmente se reveló la fecha de lanzamiento para el 18 de julio para PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC.

De forma sorpresiva Patapon 1 + 2 Replay es anunciado

Bandai Namco tuvo un anuncio relevante dentro del evento, Patapon 1 + 2 Replay, remaster de los dos primeros clásicos de PSP con gráficos mejores, nuevas misiones, controles adaptados a las consolas y poco más. Llega el 11 de julio para PS5, Nintendo Switch y PC.

Muestran primer gameplay de Metroid Prime 4 Beyond

Justo a mitad del directo llegó un nuevo avance de Metroid Prime 4 Beyond, en el cual podemos ver cómo Samus se va a desplazar dentro de los nuevos entornos, además de mostrar cómo funcionarán las armaduras de la heroína de la galaxia y los diferentes poderes. Aún no tiene fecha de salida, solo se confirmó para el 2025.

La sorpresa del direct fue Rhythm Heaven Groove

Uno de los juegos que tomó por sorpresa a los fans de Nintendo fue Rhythm Heaven Groove, el regreso de la franquicia después de muchos años de estar ausente. Tendrá nuevos mini juegos, personajes y hasta modos de juego. No hay fecha de salida, solo se dice que se va hasta el 2026.

Se revelan los cartuchos digitales para Switch

Los juegos físicos del Nintendo Switch son fáciles de usar y, sobre todo, compartir, algo que no se puede decir sobre los títulos digitales, al menos por ahora. Para la sorpresa de todos, la Gran N ha revelado su sistema de cartuchos digitales. Esto, como su nombre lo indica, está enfocado al software que se puede comprar en la eShop, y permitirá que estas entregas no solo sean fáciles de usar entre consola de una sola persona, sino que también se pueden prestar a otras personas.

Esto permite que un usuario pueda disfrutar de toda su colección digital sin constantemente subir y bajar archivos de la nube de una forma que muchos han llamado tediosa. Todo lo que necesitas hacer es vincular tus dos consolas de Switch y después podrás elegir que títulos disfrutar en cada hardware.

Junto a esto, y para la sorpresa de muchos, también será posible prestar juegos. Esto solo es válido para aquellos dentro de una cuenta familiar de Nintendo Switch Online. Aquellos que formen parte de este grupo, podrán prestar algún título durante 14 días.

Presentan la aplicación de Nintendo Today

Otro de los anuncios que no van ligados al software es Nintendo Today, aplicación que ya se puede bajar en iOS y Android, donde su función tal cual es de mostrar comunicados y noticias de la compañía, como cuándo se llevarán a cabo transmisiones nuevas en directo o hasta fechas de salida de juegos.

Más información de Pokémon Legends: Z-A

Dentro del directo tuvimos un avance adicional de Pokémon Legends: Z-A, juego que ya vimos el mes pasado durante la presentación oficial de la franquicia en cuestión, se puede ver más de la exploración en la ciudad, el ciclo de día y noche, las megaevoluciones y los starters a seleccionar. Llegará a finales del 2025 para Switch, todavía no hay fecha concreta.

Nuevo beat em up llamado Marvel Cosmic Invasion

De mano de los creadores del último gran juego de las Tortugas Ninja llegará Marvel Cosmic Invasion, beat em up con estilo clásico que recuerda a los lanzamientos de Capcom, se podrán usar básicamente a todos los Vengadores y hasta Spider-Man. Llegará en algún momento de 2025 para PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch y PC.

Toda la saga de Monument Valley llegará a Switch

Se reveló que la franquicia de puzzle indie llamada Monument Valley estará llegando a Nintendo Switch próximamente, con gráficos ligeramente mejorados y algunos toques extra donde la parte portátil no puede faltar en la consola. Los dos primeros estarán disponibles el 15 de abril, y el tercero se lanza en algún momento del verano.

SaGa Frontier 2 Remastered es una realidad

Para quien no es fanático de los RPG de Square Enix se ha revelado SaGa Frontier 2 Remastered, secuela que quiere acercarse al estilo de HD-2D y que no está de más recordar, el primero se lanzó el año pasado. Las características son gráficos mejorados, escenarios expandidos, mejoras en calidad de vida de las batallas, más enfrentamientos contra jefes y más. El juego ya está disponible en Switch, PS4, PS5, PC, Android y iOS.

Los clásicos vuelven con Gradius Origins

Gradius Origins es una colección que reúne seis clásicos arcade legendarios y el nuevo SALAMANDER III. Los jugadores pilotarán su nave a través de peligrosas líneas enemigas, mejorando armas y dominando el estilo de juego Bullet Hell. Se lanzará el 7 de agosto para PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC.

Los Mii regresan con Tomodachi Life: Living the Dream

El último anuncio que se dio durante el directo fue Tomodachi Life: Living the Dream, nuevo juego de la saga que llega después del que se lanzó en 3DS, podría decirse que es el segundo, en el que se tienen similitudes con los Mii de la era de Nintendo Wii. No hay fecha de lanzamiento, solo se confirma para el 2026, indicando que la consola seguirá teniendo vida a pesar de que la segunda ya esté a la venta.

Con esto concluyen los mejores anuncios del Nintendo Direct, ahora toca esperar al 2 de abril para conocer profundidad la siguiente consola.