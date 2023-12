David Jaffe critíca la actual franquicia de God of War

Todos estamos de acuerdo de que actualmente Santa Monica Studio de PlayStation está lanzando hit tras hit, algo que ya vimos cuando se re lanzó la franquicia de God of War, misma que ya había dado todo en cuanto a la cultura Griega para pasar a la Nórdica con distintos dioses a vencer. Y si bien mucha gente ama el camino que se ha tomado, parece que el creador de esta franquicia no está muy de acuerdo con lo que le han hecho, pasando de un hack and slash a juego de acción.

Hace poco David Jaffe, quien hizo los primeros juegos del espartano enojado, ha dicho que PlayStation se encuentra en posición estancada, pues muchos de los juegos tienen la misma intención de parecerse desde que llegó Naughty Dog con The Last of Us y Uncharted. Jaffe hace comparaciones interesantes con Indiana Jones y la Última Cruzada, en la cual le gusta el hecho de que las aventuras se sientan frescas, y que al dar muchas secuelas se pierde el sentido al querer darle más razones a los protagonistas y cambios.

Aquí lo mencionado respecto a la dirección que lleva la franquicia en sí:

Me importa una mierda lo que estés pasando en el estudio y no lo digo de manera irrespetuosa. Si vas a crear un personaje en la historia de God of War y ese personaje está luchando con los problemas que ustedes están enfrentado, eso es maravilloso, háganlo. Pero no tomen al personaje de Kratos o Indiana Jones. No lo llamen God of War.

No, no me gusta nada la dirección en la que va God of War.