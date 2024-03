Se olvidan de Akira Toriyama en los premios Oscar

El día de ayer se llevaron a cabo los premios Oscar, ceremonia anual en la que se le da el debido reconocimiento a esas producciones que cautivaron a millones de personas en el mundo, ya sea en cintas realistas con problemas de la vida cotidiana o en la parte de animación. Incluso hay una sección llamada In Memoriam, misma en la que vemos cantando a un popular músico acompañado de diapositivas en las que vemos a figuras destacadas que lamentablemente han dejado el plano existencial.

Dentro de las personas que se pasaron en pantalla encontramos a Matthew Perry, Michael Gambon, Glenda Jackson, Tina Turner, entre otros que se han ido en estos últimos meses, esto por diferentes situaciones que se han dado a conocer en su respectiva fecha. Por otro lado, se notó la ausencia de alguien muy importante, pues prácticamente se confirmó su fallecimiento la semana pasada, concretamente el jueves.

The Academy Awards 2024 In Memoriam tribute | #Oscars pic.twitter.com/4SEzym7WIG — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 11, 2024

Quien no ha estado en el tributo ha sido claramente Akira Toriyama, quien como muchos saben, ha fallecido el pasado 1° de marzo y que no está de más comentar, ha creado el universo de Dragon Ball, y también ha contribuido en muchas otras cosas que se relacionan al diseño de personajes. Eso sí, el no tenerlo dentro de los homenajes puede deberse a que casi no se le relaciona con el mundo del cine, pues solamente ha estado involucrado con las películas de su obra magna pero normalmente estas no salen de Japón.

Sin embargo, por el tipo de noticia que se trata, hubiera sido agradable que hicieran una excepción a la regla. Al menos uno de sus compatriotas de la industria, Hayao Miyazaki puso en alto el nombre de Japón al ganar el premio de mejor cinta animada con El Niño y la Garza.

Vía: Oscars

Nota del editor: Ok, se entiende que Toriyama es extremadamente importante de forma mundial, pero el detalle es que el no estaba dentro del ámbito del cine, se limitaba a ser mangaka y cumplió como el mejor en esa parte. Entonces, habrá que hacerle homenaje en eventos que se relacionen al tema, ahí están todos los que apreciamos su trabajo.