Los mejores memes de los Óscar 2024

El día de ayer se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Óscar 2024, la cual celebró a las mejores películas de 2023. Si bien hubo un par de momentos memorables, también hubo secciones aburridas, controversiales y poco llamativas. Sin importar de cuál hablemos, todas tienen algo en común, puesto que se hicieron memes que se burlaron de la situación.

Como sucede cada año, los memes no se hicieron esperar, y durante la ceremonia vimos un par de reacciones bastante graciosas a los ganadores, perdedores, discursos, y a todos los momentos que llamaron la atención. De esta forma, te presentamos los mejores memes de los Premios Óscar 2024.

Need to see them in a staring contest pic.twitter.com/FVLhaTOlYB

— Tom Zohar (@TomZohar) March 10, 2024