El día de ayer, Nintendo e Illumination confirmaron que una secuela de Super Mario Bros. ya está en desarrollo. Lamentablemente, no se compartió información adicional sobre esta cinta. Sin embargo, hace solo un par de horas surgió una supuesta filtración que nos daría una buena idea del tipo de aventura que nos espera en la nueva película.

De acuerdo con GameXPlain, se ha filtrado un boceto de Super Mario Bros. 2, en donde podemos ver a Mario y Luigi visitar un bazar en lo que parece ser un pueblo en el desierto. Los fans han tomado esta imagen, y han señalado que la secuela podría tomar una fuerte inspiración de Super Mario Land, e introducir a Daisy.

Recordemos que en Super Mario Land, el amado plomero llega al reino de Sarasaland, en donde tenemos que rescatar a la Princesa Daisy. Si bien esta locación no la hemos visto desde el lanzamiento del clásico de Game Boy, la damisela que tenemos que rescatar se ha convertido en un personaje importante en este universo. De esta forma, tendría mucho sentido verla en acción.

Junto a esto, no hay que olvidar que Super Mario Bros. también tiene varias referencias a Super Mario Galaxy, por lo que no se descarta que la nueva película también tenga varios relacionados con el clásico de Wii. Por el momento, no hay más información al respecto, y considerando que la filtración es solo un boceto, muchas cosas pueden cambiar en el desarrollo de la cinta.

Te recordamos que Super Mario Bros. 2 ya está en producción y se estrenará el próximo 3 de abril de 2026. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, se confirma la fecha de lanzamiento de Paper Mario: The Thousand Year Door HD y Luigi’s Mansion 2 HD.

Nota del Editor:

Como fan de Daisy, espero que este rumor sea una realidad, y veamos a esta princesa en acción. Más que nada, espero que esta secuela vaya más allá de simplemente ser un comercial, y que Illumination nos entregue algo que valga la pena, aunque es probable que eso no pase.

Vía: GameXPlain