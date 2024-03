¡Feliz Día de Mario! Hoy es 10 de marzo de 2024, fecha que muchos conocemos como MAR10. De esta forma, Nintendo aprovechó esta oportunidad para compartir nueva información sobre el plomero más famoso del mundo. Entre los anuncios que se dieron a conocer hace solo unos minutos, se ha confirmado la fecha de lanzamiento exacta para Paper Mario: The Thousand Year Door HD y Luigi’s Mansion 2 HD.

Por medio de un video de menos de tres minutos, Nintendo ha confirmado que Paper Mario: The Thousand Year Door HD estará disponible el próximo 23 de mayo de 2024. Este es considerado como el segundo mejor RPG de Mario, así como la entrega más amada de la serie. Esta remasterización contará con un estilo visual mejorado, algo que nos dará la oportunidad de apreciar el clásico del GameCube en el Switch.

Junto a esto, también se confirmó que Luigi’s Mansion 2 HD llegará al Switch el próximo 27 de junio de 2024. Originalmente, esta entrega en la amada serie del hermano de Mario llegó al Nintendo 3DS en el 2013, y si bien no es el título más querido de la franquicia, muchos aprecian esta aventura. Con su llegada a la consola actual de la Gran N, los jugadores pueden esperar un estilo visual mejorado.

Esto no fue lo único que se dio a conocer durante el pequeño video que compartió Nintendo, puesto que también se reveló que una segunda película de Super Mario Bros. ya está en desarrollo. De igual forma, Dr. Mario de Game Boy, así como Mario Golf y Mario Tennis de Game Boy Color, llegarán al Switch Online el próximo 12 de marzo de 2024.

Recuerda, Paper Mario: The Thousand Years Door HD llegará al Switch el próximo 23 de mayo, mientras que Luigi’s Mansion 2 HD estará disponible el 27 de junio. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la nueva película de Super Mario Bros. aquí. De igual forma, filtran listado de Mario Kart 9.

Nota del Editor:

Ya no puedo esperar para jugar Paper Mario: The Thousand Years HD. El original de GameCube es uno de mis juegos favoritos de la consola. Es un RPG sumamente entretenido, con un gran carisma, y una serie de personajes carismáticos que, lamentablemente, no hemos visto otra vez en esta franquicia. Espero que si este título tiene éxito, el siguiente Paper Mario vaya por esta línea.

Vía: Nintendo