Tres juegos de Game Boy de Mario llegarán a Switch Online

Este 1o de marzo se celebra oficialmente el día de Mario, en el cual se esperaban sorpresas por parte de Nintendo, y así fue como todo arrancó con la noticia de que habrá una segunda película de Super Mario Bros. por parte de Illumination Studios, y también las fechas de estreno para dos grandes remasters que vienen directo de Gamecube y 3DS. Sin embargo, esto no es todo, pues anunciaron tres clásicos de Game Boy para conmemorar al personaje.

Se anunció que Dr. Mario, Mario Golf y Mario Tennis estarán siendo parte del catálogo de Switch Online el próximo 12 de marzo. Dos provienen del catálogo de Game Boy Color y uno del clásico, los cuales tendrán las funciones que ya conocen, es decir, opción de guardado y rebobinado, y no olvidemos opciones de visualización para más fidelidad con el hardware y software originales.

Happy #MAR10Day!

