Silent Hill: Ascension hace revelación que enoja a los fans

En el pasado Halloween Konami lanzó un proyecto que entusiasmaba a los fans, Silent Hill: Ascension, el cual realmente no ha gustado demasiado a los fanáticos, pues se esperaba algo muy cercano a los videojuegos, pero terminó por ser una experiencia en la que el público votaba por el desenlace de la historia. Y por si esto no fuera suficiente, la narrativa ha dado un dato canónico que ha hecho enojar a los más entusiastas de esta saga de terror.

Según lo que se ha dado a conocer en los foros de fans en Reddit, la obra reveló que la secta llamada The Foundation descubrió en el pasado que el amor era la clave para combatir los efectos de la mencionada neblina. El problema es que no es suficiente para proteger a la gente, por lo que la secta inventó la Ceremonia de Fusión, donde los miembros participan en una sesión grupal de orgías para defenderse de los monstruos de Silent Hill, algo que suena bastante ridículo en papel pero ahora es canónico.

Para eso, el líder le pide a Eric, uno de los protagonistas de la serie, que participe en la ceremonia, diciendo que necesita “compartirse con toda la Fundación”, lo que, según él, traerá claridad e iluminación, además de fortalecer las defensas. contra la niebla. Eso fue justificante para que a los fanáticos no les gustara la revelación en absoluto, no tanto porque el guión sea flojo o inconsistente, sino porque se considera oficial.

Esta es la sinopsis:

Este survival horror basado en la saga de Konami apuesta por una historia en la que las decisiones afectan a los personajes y el mundo que les rodea, pero desde una perspectiva comunidad, lo que apunta a que la toma de decisiones va a ser grupal entre jugadores de todo el mundo.

Recuerda que Silent Hill Ascension está disponible en móviles.

Nota del editor: Este proyecto realmente no es nada buena, igual que el juego gratuito lanzado en aquel State of Play. Por su parte, da miedo el remake de Silent Hill 2, dado que el nuevo avance no ha mostrado un salto demasiado grande.