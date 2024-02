MAX aumenta sus precios para México

Desde hace poco tiempo finalmente HBO Max ha dado su paso hacia solamente llamarse MAX, al menos en México, pues desde el año pasado este acontecimiento ya se había dado este paso, como algunos sectores de Europa y claro, los Estados Unidos, lugar de origen de la compañía. Y con este cambio se esperaba una nueva interfaz que ahora es predominante en color azul, pero lo que más querían saber los usuarios es si los precios tendrían alguna modificación y así ha pasado.

Desde que se anunció el cambio en 2023, la plataforma dio a conocer los precios anuales de la membresía, dando a conocer que se conservarían básicamente igual, pero ahora que ha llegado oficialmente, para algunos fue imposible detectar de que no se cumplió la promesa. Y es que sí, aumentó la cifra que la plataforma está cobrando a los usuarios que van por el plan anual, pero no es tanta si nos ponemos a analizar, pues tan solo se cobrarán $8 MXN, algo que no es la gran cosa pero puede que a ciertos usuarios no les guste.

Aquí una tabla donde se pueden ver las cosas más a detalle:

Ante esta noticia, hay empresas de tecnología y entretenimiento que se han puesto en contacto con representantes de MAX en México, preguntado a qué se debe este cambio de parecer, y lo único que se han limitado a comentar es que lo inicialmente anunciado no eran los precios definitivos. Por lo que al final, lo visto en la página oficial es lo que se debe pagar, y aunque sea menos de un dólar, significa que en cualquier momento podrían subir el precio de manera importante.

Nota del editor: La verdad no es justo que hagan ese tipo de movimientos, dado que ya se habían estipulado precios con anterioridad. Sin embargo, al menos no se trata de 100 pesos o algo similar. Lo bueno es que se ahorra de cierta manera si el pago es anual.