Jefe de Bloober Team habla del tráiler de Silent Hill 2

Hace pocos días se lanzó un nuevo tráiler del tan pedido remake de Silent Hill 2, mismo que no le ha gustado para nada a quienes esperan ver una versión nueva del clásico que se lanzó originalmente en PlayStation 2, pues hay ciertos detalles un tanto deficientes que de momento no lucen como un desarrollo positivo. Ante esto, la gente de Bloober Team, han salido a hablar sobre este tema, después de todo son quienes están a cargo de dicho desarrollo.

Mediante un nueva entrevista, Piotr Babieno, el jefe de la empresa ha mencionado que comprende los comentarios por parte de la gente, dado que realmente no se mostraron momentos donde la producción destaque gráficamente, a pesar de ser un juego que hace uso del Unreal Engine 5. A eso se agrega que la parte de combate no está tan pulida, incluso se habla de que no debieron darle tanta importancia, ya que la franquicia suele enfocarse más en la resolución de acertijos.

Aquí su opinión sobre el video:

Yo mismo escribí estos comentarios negativos (bromeando). Muy en serio, no somos responsables del aspecto de marketing. Nuestro socio es enteramente responsable de esto. Este tráiler ciertamente no refleja el espíritu del juego. Este no es ni el espíritu de lo que alguna vez fue ni el espíritu de lo que estamos creando ahora. Intentamos reflejar plenamente esta visión romántica del juego que debutó hace 22 años. Creemos que cuando los jugadores vean un juego real, un juego real, lo evaluarán de una manera completamente diferente.

Algo que también ha comentado, es que no todos están molestos con el desempeño mostrado hasta ahora y los han elogiado por lo que han hecho, esperando que el juego completo llegue en los próximos. De igual forma, dice que están tratando de desempeñar el potencial completo de Unreal Engine 5, por lo que podemos esperar un producto que valga la pena cuando finalmente sea lanzado a todo el mundo.

Recuerda que Silent Hill 2 está en desarrollo para PS5.

Vía: Reddit

Nota del editor: Esto nos puede dar la tranquilidad de que posiblemente sea un juego que valga la pena, entonces deberemos esperar a más videos que se vayan liberando dentro de los próximos meses. De todas maneras, lo que vimos en el tráiler no refleja la entrega final.