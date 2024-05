Filtran el siguiente Days of Play de PlayStation

PlayStation es una compañía que constantemente ofrece descuentos y rebajas en su tienda digital. Sin embargo, nada se compara con Days of Play, un periodo en donde no solo puedes conseguir juegos a precios reducidos, sino que las suscripciones a PS Plus y las consolas también bajan de precio. Ahora, parece que este periodo está por suceder.

Aunque por el momento no hay información por parte de PlayStation, Billbil-Kun, famoso insider, ha señalado que las ofertas de Days of Play comenzarán la próxima semana. Para ser específicos, a partir del 29 de mayo podremos disfrutar de descuentos en la PlayStation Store, así como en PlayStation Direct. Junto a rebajas de juegos, se espera hasta un 25% de descuento en las suscripciones de PS Plus, así como rebajas sustanciales para el PlayStation 5 y PlayStation VR2.

Otra razón para emocionarse por Days of Play, es que durante los últimos años, este periodo de rebajas se lleva a cabo a la par de un PlayStation Showcase. Aunque estamos a solo unas semanas del inicio de los eventos de verano, por el momento no hay información oficial sobre la siguiente gran presentación de los dueños de God of War. Sin embargo, la llegada de un nuevo Days of Play ha restaurado las esperanzas del público.

Si bien por el momento no hay información sobre Days of Play, o un nuevo PlayStation Showcase, las posibilidades de disfrutar de estos dos eventos en unas semanas no son nulas, y considerando su importancia, Sony podría estar esperando hasta el último momento para confirmar sus planes del verano. En temas relacionados, una tienda móvil de Sony ya estaría en desarrollo. De igual forma, un nuevo PSP estaría en camino.

Nota del Autor:

Days of Play es un gran momento para comprar juegos digitales. Las rebajas de precio son sustanciales, y le dan la oportunidad al público de experimentar títulos que siempre han deseado jugar, pero por el precio no han podido hacerlo.

Vía: Push Square