Estamos a solo unas horas del lanzamiento oficial de Paper Mario: The Thousand Year Door en Nintendo Switch. Sin embargo, y como parece ser ya una tradición para cualquier lanzamiento importante para esta consola, el ROM del título ya se ha filtrado, y los spoilers circulan por el internet.

Si bien estamos hablando de un juego que llegó al GameCube en el 2004, hace 20 años, esta sigue siendo una aventura con un gran enfoque en su historia, y es muy probable que muchas personas experimenten este título por primera vez en Nintendo Switch. De esta forma, es mejor alejarse de sitios como Twitter y Reddit para evitar algún tipo de spoiler sustancial.

Junto a esto, la filtración ha revelado que esta remasterización usa el mismo motor gráfico de Paper Mario: The Origami King, y el nombre clave del proyecto fue “GogoS”. Lo interesante, es que esto no es nuevo. Títulos como Super Mario RPG, Super Mario Bros. Wonder, Pikmin 4, y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sufrieron el mismo destino, y sus ROM llegaron a las manos del público días antes de su lanzamiento oficial.

Este es un problema que no está en las manos de Nintendo, puesto que este tipo de filtraciones surgen cuando alguna tienda vende estos títulos antes de tiempo. De esta forma, parece que detener estas filtraciones es imposible. Solo nos queda esperar para ver cómo reaccionará la Gran N al respecto. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Paper Mario: The Thousand Year Door en Nintendo Switch aquí. De igual forma, así debutó esta entrega.

Nota del Autor:

Las filtraciones de este tipo siempre son negativas. No solo los spoilers afectan a todos aquellos que desean tener una experiencia intacta, sino que muchos optan por cancelar sus pre-órdenes, y mejor descargar el juego en su PC.

Vía: OatmealDome