Microsoft podría comprar a Valve

Después de la compra de Activision Blizzard, parecía que Microsoft había terminado con su obsesión por comprar a las compañías más grandes de la industria. Sin embargo, un nuevo rumor ha señalado que el siguiente gran objetivo de los dueños de Xbox sería Valve, empresa que podrían adquirir la módica cantidad de $16 mil millones de dólares.

Esto no es algo completamente nuevo, puesto que durante el juicio por la compra de Activision Blizzard, un documento reveló que Microsoft consideró la adquisición de Valve en el 2020. En su momento no se ofreció una cifra de compra, pero se señaló que los dueños de Steam contaban con ingresos netos de, aproximadamente, $6.5 mil millones de dólares hace cuatro años.

With approx. $80b CCE, Microsoft is preparing an offer of $16b for Valve

No stock, all cash pic.twitter.com/VCZq6HkFmO

— Dior (@xDiorCS) May 22, 2024