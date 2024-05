Han pasado cuatro años desde el lanzamiento de The Last of Part II. Desde entonces, Naughty Dog nos entregó un remake de la primera entrega en la serie, así como una remasterización del segundo título. Aunque muchos ya se están aburriendo de ver la misma propiedad una y otra vez, Neil Druckmann, director del estudio, ha revelado sus planes para el siguiente juego de este equipo.

Por medio de una nueva entrevista como parte de la presentación de Sony enfocada en sus próximos 10 años, Druckmann reveló que el siguiente juego de Naughty Dog podría redefinir la percepción del público mainstream sobre este medio de entretenimiento y arte. Esto fue lo que comentó al respecto:

“He tenido la suerte de trabajar en varios proyectos de ensueño y actualmente estoy entusiasmado con uno nuevo, que quizás sea el más emocionante hasta ahora. Existe un aprecio cada vez mayor por los juegos que trasciende todos los grupos de edad, a diferencia de cuando yo era niño. Este cambio se destaca por nuestra incursión en la televisión con The Last of Us, que esperaba cerrara la brecha entre los jugadores y los no jugadores. El éxito del programa le ha dado protagonismo a los juegos, ilustrando las experiencias ricas e inmersivas que ofrecen. Esta visibilidad me entusiasma no solo por nuestro proyecto actual, sino también por el potencial más amplio de los juegos para cautivar a una audiencia global. Estoy ansioso por ver cómo resuena este nuevo juego, especialmente después del éxito de The Last of Us, ya que podría redefinir las percepciones del público en general sobre los juegos. Hay que correr riesgos para encontrar nuevas ideas que conecten con el público, y aunque Uncharted fue un éxito en las listas, era importante para nuestro estudio innovar nuevamente con una nueva franquicia como The Last of Us. Muchas empresas insistirían en apegarse a franquicias rentables, pero la cultura y filosofía de SIE nos permiten perseguir nuevas ideas. El arte requiere riesgo; No se puede diseñar perfectamente y predecir qué tan exitoso será. Estoy increíblemente agradecido de que SIE confíe en nosotros para aprovechar nuestros éxitos pasados y explorar nuevas vías creativas”.

Lamentablemente, por el momento no tenemos una idea clara sobre el siguiente proyecto de Naughty Dog. Hace tiempo, Druckmann reveló que ya tenía la idea para The Last of Us Part III. Junto a esto, el director también mencionó que está interesado en hacer experiencias alejadas de los blockbusters. Considerando sus recientes declaraciones, parece que el próximo proyecto del estudio sería una propiedad completamente nueva, pero que no abandonará el estilo narrativo clásico de este equipo. En temas relacionados, puedes conocer más sobre las declaraciones de Druckmann sobre su futuro proyecto aquí. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre The Last of Us Part III.

Nota del Autor:

La idea de redefinir los juegos para el público mainstream es una declaración que deja de lado lo que hace especial a los videojuegos en primer lugar. The Last of Us es una obra tan importante porque es algo que solo se puede dar en este medio, y al tratar de crear algo que todos, en teoría, pueden disfrutar, parte de la esencia del medio será destruida.

Vía: VGC