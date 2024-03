Se dan primeros detalles del siguiente juego de Naughty Dog

Parece broma, pero ha pasado una década desde que Naughty Dog solo ha lanzado juegos relacionados a la franquicia de The Last of Us, pues en 2013 llegó el original, el cual se ha lanzado un par de veces más en forma de remaster para las consolas PS4 y PS5; para después pasar a la secuela lanzada en el 2020. Sin embargo, se ha comentado que el estudio ya está trabajando en su siguiente gran obra, misma de la cual han dado pequeños detalles sobre lo que ha conllevado darle forma en los últimos meses.

Mediante una nueva entrevista con el rapero conocido como Logic, Neil Druckmann, director del estudio de desarrollo ha hecho algunos comentarios interesantes sobre el siguiente juego, agregando que es uno de los proyectos más ambiciosos en el cual han trabajado. A eso agrega que ha sido un proceso extremadamente difícil, pero que el trabajo sigue su curso y estarían dando nuevos datos sobre la obra en los meses venideros, aunque no dicen exactamente el año exacto en que lo efectuarán.

Neil Druckmann talks about Naughty Dog's Next Game which is really ambitious and parts of it are hard to make! pic.twitter.com/IqY2KEI1Gb — DomTheBomb (@DomTheBombYT) March 1, 2024

Trabajar en este nuevo juego es realmente ambicioso, algunas partes son muy difíciles, pero realmente me he rendido al saber que será muy difícil, sabiendo que estresará a los miembros del equipo.



Naughty Dog es un reconocido estudio de desarrollo de videojuegos con sede en Santa Mónica, California. Fundado en 1984 por Andy Gavin y Jason Rubin, el estudio se ha ganado una reputación por crear algunas de las franquicias más populares y aclamadas en la industria del videojuego. El estudio es conocido por su compromiso con la calidad, la innovación y la narrativa en sus juegos. Su enfoque en la excelencia en la producción ha convertido a cada lanzamiento de juegos en un evento importante en la industria del videojuego. Con una sólida reputación y una base de fanáticos leales, Naughty Dog continúa siendo uno de los estudios más influyentes y respetados en el mundo de los videojuegos.

Aún falta que confirmen el videojuego en el que están trabajando. Y no será en este año seguramente, dado que confirmaron cero lanzamientos de los estudios de PlayStation para este año.

Nota del editor: Por ahora es un misterio en qué clase de historia están trabajando, y lo bueno es que por ahora se sabe que no es The Last of Us. Entonces deberemos esperar hasta que tengan algo que decir, lo cual seguramente será en un evento en directo a lo largo del año.