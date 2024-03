MAX ya no permitirá a los usuarios compartir contraseña

Hace poco tiempo se implementó una nueva medida en Netflix la cual hizo polémica por todo el mundo, esa fue justo la de dejar de compartir cuentas entre personas que no viven en una misma casa, la cual en un inicio hizo que la gente dejara la plataforma para mudarse a otras del entorno. Sin embargo, al final la gente terminó cediendo ante la empresa, lo que significo muchas más membresías y dinero, y al ver que esto les funcionó, los rivales querrían seguir por este camino que extrañamente funcionó.

Según lo que han anunciado medios como Bloomberg, Warner Bros. Discovery estará teniendo una nueva visión para su plataforma de streaming, MAX, y su próximo objetivo es la de no permitir que clientes compartan sus cuentas con amigos o conocidos que no ocupen el mismo domicilio y por ende, la conexión IP. Plan que empezará a ejecutarse en algunas regiones a finales del 2024, para seguir después en el 2025 hasta que todo el globo sea cubierto.

Esto lo que se ha recogido del informe:

También tomará una página de Netflix al tomar medidas contra el intercambio de contraseñas. Esta iniciativa comenzará a finales de este año y se implementará a lo largo de 2025.

Vale la pena mencionar, que no son los únicos en implementar esto, pues en el mes de marzo Disney Plus hará esto mismo en su plataforma, aunque por ahora está confirmado únicamente para los Estados Unidos, pero es evidente que tarde o temprano se expandirá a otros territorios. Igualmente, en el caso de latam, dentro de algunos meses más Star Plus hará la fusión para que finalmente se cuente con una sola plataforma para mucho contenido que tienen para ofrecer, solo que habrá un apartado para edades más adultas.

Aquí una descripción del servicio MAX:

MAX es una plataforma de transmisión de video bajo demanda que ofrece una amplia variedad de contenido premium para satisfacer las necesidades de los espectadores más exigentes. Con una combinación única de películas, programas de televisión, documentales y contenido original, se ha convertido en el destino preferido para los amantes del entretenimiento en todo el mundo. Desde su lanzamiento, ha sido aclamado por su impresionante catálogo de contenido, que incluye éxitos de taquilla de Warner Bros., clásicos de HBO, programas de televisión populares y una creciente biblioteca de contenido original exclusivo. Los suscriptores de pueden disfrutar de una experiencia de transmisión sin interrupciones en una amplia gama de dispositivos, incluidos teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y televisores inteligentes.

Recuerda que esta plataforma es nueva en México, o al menos el cambio de nombre.

Vía: Bloomberg

Nota del editor: Es un poco triste que vayan a implementar esto, dado que yo estaba compartiendo cuenta con algunos familiares, dado que soy el único que usa el servicio en cuestión. Lo malo , es que como le ha funcionado a Netflix, seguramente se seguirá la tendencia.