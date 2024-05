Nintendo siempre ha sido una compañía que ha tenido miedo a colaborar con algunas de las estrellas más grandes de Hollywood, como Brie Larson y John Cena. Sin embargo, esto siempre ha sido en forma de material promocional oficial, no en una revista de moda que ha causado conmoción en la industria de los videojuegos por la forma en la que el Switch es usado, como es el caso de Hunter Schafer y Vogue.

Recientemente, la estrella de Euphoria tuvo una sesión de fotos con Vogue, en donde nos demuestra que una talentosa actriz y modelo es como cualquiera de nosotros. Para demostrar esto, la podemos ver recogiendo basura, leyendo, tomando fotos para sus redes sociales, y jugando Nintendo Switch de la forma más incómoda posible sin siquiera ver la consola.

Esta foto de Hunter Schafer ha causado un gran alboroto en la comunidad. Aunque a primera instancia aquí no hay algún problema, rápidamente salieron los comentarios a señalar su extraña postura, así como el hecho de que viendo la tele, como si el Switch se tratara del GamePad del Wii U. Sin embargo, también ha salido aquellos que defienden a la actriz, señalando que todos nos hemos posicionado de una forma extraña e incomoda al momento de jugar y, gracias a la portabilidad del Switch, también hemos jugado mientras vemos en la tele, algo muy común en realidad.

Maybe the first time I've ever seen an artistic depiction of the universal experience of looking up from game on little screen to watch show on large screen https://t.co/kU8flMbH9r

