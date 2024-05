Se anuncia nuevo directo de Devolver Digital

Este año se vienen cosas muy interesantes para los eventos de verano de videojuegos, pues en un lapso pequeño ya se anunció que habrá otra edición del Summer Game Fest, Xbox Games Showcase, y hasta Nintendo declaró que tendrán su video, pero sin dar una fecha en concreto. Y ahora, Devolver Digital hará lo suyo con sus producciones independientes, pues justo en ese marco llevará a cabo su presentación para mostrar todos esos hits ocultos que los jugadores no sabían que necesitaban en sus vidas.

Para dar el anuncio oficial, se ha lanzado un video en el que nos dan la fecha y hora de la presentación en video. Y será el próximo 7 de junio en punto de las 6:00 PM de Ciudad de México.

Acá el video:

Devolver Direct is scheduled for June 7th at 5 PM PT pic.twitter.com/TexQTeCbs1

— Wario64 (@Wario64) May 23, 2024