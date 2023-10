Devolver Digital se ha ganado una reputación a lo largo de los años al publicar una gran cantidad de títulos independientes únicos e interesantes. Según la compañía, los servicios de suscripción como Xbox Game Pass y PlayStation Plus “subvalúan” la calidad de los títulos incluidos, lo que lleva al editor a rechazar una serie de acuerdos potenciales.

Compartido por el analista de la industria MauroNL, como parte del informe fiscal de Devolver Digital para la primera mitad de 2023, el editor discutió su “perspectiva comercial actual”, revelando que aparentemente han rechazado varios acuerdos potenciales con Game Pass / PlayStation Plus, diciendo:

“Después de un período de fuerte crecimiento en los acuerdos de suscripción en 2021 y 2022, esperamos que la tendencia de reducción de ingresos por acuerdos de suscripción continúe en 2024. Esperamos seguir rechazando propuestas de acuerdos de suscripción que subvaloren el valor y la oportunidad de ingresos de los títulos en 2023 y 2024”.

La discusión en torno a los servicios de suscripción de juegos ha sido controvertida, con algunos desarrolladores afirmando que es beneficioso tanto para los estudios como para sus títulos, mientras que otros sugieren lo contrario. Parece que Devolver Digital se encuentra en el último grupo.

Los servicios de suscripción como PlayStation Plus y Xbox Game Pass todavía están en su infancia relativa, así que será interesante ver cómo evolucionan en los próximos años, y si más estudios seguirán el ejemplo al rechazar este tipo de acuerdos.

Via: Kitguru

Nota del editor: Es bien difícil tener una opinión al respecto debido a que depende de muchos factores si este tipo de programas te beneficia o no. El tamaño de tu estudio, si eres conocido, la expectativa de tu juego en el mercado, si estar en el programa te ayuda a llegar a territorio o plataforma donde no vendes nada, etc. Creo que esto se tiene que analizar caso por caso.