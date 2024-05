Kingdom Hearts 4 podría llegar a Nintendo Switch 2

Hasta estos momentos el progreso del desarrollo de Kingdom Hearts 4 es toda una incógnita, pues después de aquel tráiler que se nos mostró hace dos años no hemos visto mucho más, dando a entender que en estos momentos Square Enix no lo tiene como prioridad si hablamos de lanzamientos. Sin embargo, ahora que están desocupados de Final Fantasy, es posible que nueva información surja pronto y los vestigios se han notado con rumores en torno a las plataformas de lanzamiento.

Mediante un nuevo tweet, un filtrador confiable de la industria que se hace llamar Midori, ha declarado que esta nueva entrega del RPG de acción puede llegar a nuevas plataformas, y eso incluye la consola de nueva generación de Nintendo que se espera se ponga a la venta el próximo año. Pero su llegada no será en solitario, dado que sus predecesores también podrían lanzarse en forma, quitando ese muro de la nube que se puso en Switch original.

and the entire series and KH4 might come to next Nintendo hardware.

