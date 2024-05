Filtración revela la resolución del Switch 2

El día de ayer, la ROM de Paper Mario: The Thousand Year Door se filtró. Si bien esto significa que las filtraciones ya están circulando en el internet, y probablemente los emuladores del Switch ya lo corren, esto no fue todo. Junto a esto, se ha revelado que este título cuenta con soporte para 4K, algo que es imposible en el modelo actual del Switch, pero podría ser una de las opciones en el Switch 2.

De acuerdo con su código, Paper Mario: The Thousand Year Door cuenta con soporte para 4K. Considerando que esto no es posible en el modelo actual del Switch, se ha llegado a especular que el Switch 2 será compatible con esta resolución. Junto a esto, no se descarta que ciertos títulos, como esta remasterización, gocen de algún tipo de beneficio al momento de ser retrocompatibles.

“El código base de Thousand Year Door es compatible con resolución 4K. Nintendo Switch no admite resolución 4K. ¡Puedes hacer los cálculos, estoy seguro!”

Recordemos que previas filtraciones han señalado que el Switch 2 es una consola con un desempeño técnico similar al PlayStation 4, pero no fue sino hasta el PS4 Pro que vimos soporte para 4K. Esto quiere decir que Nintendo estaría haciendo uso de tecnología como el DLSS para lograr este desempeño, algo que seguramente emocionará a los fans.

En el pasado, rumores señalaban que el Switch Pro tendría soporte para 4K por medio de un dock mejorado. Actualmente, si el Switch 2 haría uso de esto, o el hardware ya ofrece una forma resolución que se activará al momento de conectarse a la televisión. Solo nos queda esperar a que Nintendo comparta información oficial. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Paper Mario: The Thousand Year Door aquí. De igual forma, puedes conocer más sobre la filtración del ROM aquí.

Nota del Autor:

Una resolución de 4K para juegos del Switch y Switch 2 suena como algo muy interesante, y me gustaría ver títulos como Tears of the Kingdom y el trabajo de Team Asano en esta resolución.

Vía: Nintendo Prime