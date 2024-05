Encuentran grave error con la actualización 17.5 de iOS

Hace pocos días ha llegado una nueva actualización de iOS, concretamente la 17.5, y sumó bastantes cambios dentro del ecosistema de dispositivos Apple, ya sea en los celulares y también las tablets, añadiendo fondos llamativos, controles mejorados y hasta se arreglan problemas con los crasheos de algunas aplicaciones. Pero no todo es perfecto, y se ha confirmado que hay ciertos inconvenientes con las fotografías que se han eliminado.

Reportaron que hay fotografías que borraron y de alguna manera volvieron a las galerías de los dueños de los celulares, pero el problema no es ese realmente, pues se trata de archivos con bastante tiempo de antigüedad, hablamos de 10 años o más en adelante. Y es que los archivos que se mandan a los eliminados se borran solos de “forma definitiva” después de 30 días, pero este caso es extraño, pues hay gente que se ha mudado de teléfonos con los años y eso demuestra el comportamiento de iCloud.

El problema comenzó cuando un usuario menciona que de la nada regresaron a su galería fotografías íntimas que tuvo con su pareja, mismas que habían borrado de manera permanente y sin esperar los 30 días del apartado de fotos, ante esto las dudas han surgido y se han comunicado con Apple. Después, surgieron comentarios similares de otros usuarios de manera aleatoria, teniendo un problema en los regresos de 300 fotos y demás de diferentes épocas, con incluso décadas de diferencia.

Con esto en mente, se ha hecho la recomendación de que el usuario verifique su dispositivo para verificar si algunas fotografías eliminadas no han vuelto, y eso se puede notar de forma más acertada con el número en comparación al anterior que se haya revisado. Vale la pena mencionar, que no todos están sufriendo de este altercado, por lo que solo gente selecta es a quien le han regresado ciertos recuerdos borrados que tal vez no querían su desentierro.

Vía: XDA

Nota del autor: Al menos a mí no me ha pasado esta situación, por lo que no hay mucho problema con el asunto de estas fotos regresando del olvido. Definitivamente es raro como Apple maneja la información de la gente.