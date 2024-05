Nuevo PlayStation Showcase se celebraría la próxima semana

Este año PlayStation se encuentra en momentos complicados, dado que no tienen planeado lanzar algo de sus estudios para los siguientes meses del 2024, y aún con todo esto, los fans mantienen la esperanza de tener más exclusivas que no sean necesariamente de estudios terceros. Y ahora, ha llegado un nuevo rumor, el cual indica que pronto la sequía de lanzamientos terminará en la consola más nueva de Sony.

Mediante una publicación en las redes, el filtrador Radec compartió una captura de una publicación de Instagram ahora eliminada de DJ Akademiks, misma que insinúa que habrá un PlayStation Showcase la próxima semana. En la publicación se indica que el artista Kendrick Lamar no puede lanzar otra canción, que se espera que sea el próximo capítulo con Drake, hasta que concluya el evento citado tal cual. Y dicha restricción se relacionaría directamente con un acuerdo que tiene con Sony.

I can’t believe this but DJ Akademiks might’ve just accidentally revealed that the 2024 PlayStation Showcase is dropping sometime next week 🚨😂

Claims that Kendrick can’t drop until after Sony airs the showcase due to a current marketing deal

Source: @akademiks on IG pic.twitter.com/wH7GNqrqpX

— Radec (@realradec) May 6, 2024