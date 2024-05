Apple tendría planes de eliminar el iPhone Plus

Es bien sabido que en estos momentos los celulares de iPhone se dividen en distintas variantes, incluyendo la versión estándar, la Pro, Pro Max y la Plus, siendo está última una alternativa del modo convencional, pero que al parecer no le gusta al público consumidor de Apple. Por esa razón, la compañía estaría trazando cierto plan, el cual estaría enfocado en eliminar la variante, pero los clientes no tienen por qué atemorizarse, pues habrá un reemplazo de manera simultánea.

Según lo que mencionan analistas especializados en Apple, la empresa llevará a cabo la eliminación de la línea Plus después del lanzamiento del iPhone 16, por lo que aún en este 2024 estará presente para quienes deseen adquirirlo, pero en 2025 ya no habrá más de estos teléfonos. Sin embargo, esto se va a reemplazar supuestamente con el denominado iPhone 17 Slim, un nuevo intento de tener otra alternativa para quienes no quieran pagar versiones caras como el Pro Max.

Se añade que este iPhone 17 Slim va a sumar un panel de 6,55 pulgadas, y eso significa que será más chica en comparación al modelo que va a reemplazar, pero a cambio el peso será menor, lo cual es una ventaja para quienes buscan celulares que sean totalmente portables. Además, tendría algo de sentido la pantalla más pequeña, dado que el Plus fue quien hizo desaparecer al modelo mini, una manera más sencilla de llevar el celular a todos lados sin que sea tan aparatoso.

Esta fue la descripción que dio Apple en septiembre de 2022 sobre la llegada del Plus:

Los modelos vienen en dos tamaños, 6.1 y 6.7 pulgadas, y tienen un sofisticado diseño, con increíbles actualizaciones en las cámaras y nuevas capacidades de seguridad revolucionarias. El iPhone 14 y iPhone 14 Plus permiten tomar fotos y videos asombrosos, gracias a un potente sistema con nuevas cámaras gran angular y TrueDepth frontal, la cámara ultra gran angular para lograr ángulos únicos y Photonic Engine, un tratamiento mejorado de imágenes. Ambos modelos vienen con el chip A15 Bionic y un GPU de 5 núcleos, que ofrece un rendimiento y eficiencia increíbles para cargas de trabajo exigentes y está diseñado con funcionalidades integradas de privacidad y seguridad. El iPhone 14 y iPhone 14 Plus ofrecen capacidades cruciales de seguridad, como Detección de Choques y Emergencia SOS vía satélite, únicas en la industria. Y gracias a una increíble duración de la batería, características de durabilidad líderes en la industria y una conexión 5G ultrarrápida, esta línea de iPhone es más avanzada que nunca.

Por ahora la noticia se ha dado a conocer como un rumor, por lo que hay que esperar al evento oficial de la compañía.

Vía: 9Tomac

Nota del autor: Definitivamente es muy raro que no hayan pasado ni dos años y ya se vaya a lanzar otro modelo de iPhone, pero es posible que se queden en los estantes, por eso ya no querrían darle apoyo.