Con el remake de Super Mario RPG ya disponible, este ha sido un gran momento para los fans del clásico de SNES. De esta forma, recientemente se dieron a conocer una serie de conceptos iniciales que dejan en claro que una visión muy diferente al producto final estuvo en los planes de Squaresoft. Esto incluye una versión de Mario como uno de los Tres Mosqueteros y hasta la aparición de Wario.

Recientemente, Jiro Mifune, uno de los desarrolladores que trabajó en el original Super Mario RPG de SNES, reveló una serie de conceptos iniciales que se tenían para este título. Junto a esto, Mifune reveló que el proceso creativo de esta entrega permitió que todos los involucrados compartieran ideas, esto para darle una forma clara al proyecto, ofreciendo todo tipo de conceptos, incluso aquellos que eran incómodos para los encargados del juego.

Mifune ha señalado que el momento clave para el desarrollo de Super Mario RPG fue definir si Mario debería usar armas o no. En su momento, los RPG medievales, como Final Fantasy y Dragon Quest, eran muy populares, por lo que se consideró poner al plomero italiano dentro de una armadura, con todo y una espada. Sin embargo, Mifune no estaba de acuerdo con esta idea, por lo que decidió crear a un Mario con un estilo similar a los Tres Mosqueteros.

El desarrollador explica que esta conversación fue muy importante, que una vez que llegó a su fin, el equipo ya tenía una idea clara del tipo de juego que deseaban hacer. Más allá del equipo de Mario, también se dejó en claro que Yoshi no sería un miembro del equipo, sino una forma de transporte, algo que al final no se implementó por completo. De igual forma, los bocetos nos muestran a Wario, el cual iba a formar parte del concepto de los Tres Mosqueteros.

Por último, también se hace mención de una historia diferente. En algún punto, se consideró una aventura a gran escala. En esta versión, el Slug Kingdom invadiría al Turtle Kingdom, secuestrando a la Princesa Peach en el proceso. De esta forma, Mario no solo tendría que rescatar a la monarca que todos conocemos, sino que también tendría que detener este conflicto bélico.

Sin embargo, y como ya todos los sabemos, el resultado final fue muy distinto. En Super Mario RPG, Mario, Peach, Bowser, así como Mallow y Geno, se unen para detener a Smithy, el cual ha tomado el castillo del Rey Koopa y destruido el Star Road. De esta forma, el equipo tiene que atravesar el Mushroom Kingdom con el objetivo de obtener múltiples estrellas especiales y ponerle un fin a este nuevo villano.

Fuera de esto, parece que el gameplay no fue algo que causó un gran revuelo en Squaresoft, incluso cuando representó una serie de variaciones en comparación con lo que se estaba haciendo con Final Fantasy en su momento. El resultado final fue una de las experiencias más amadas del SNES, y el comienzo de una extensa historia de juegos de RPG protagonizados por Mario y compañía.

Aunque estos conceptos no fueron empleados en Super Mario RPG, esto no quiere decir que se hayan olvidado. No solo la historia de visitar múltiples reinos se ha usado en otros RPG de Mario, sino que Peach cuenta con un traje de Tres Mosqueteros en su próximo juego. De esta forma, queda claro lo importante que ha sido este título de SNES, incluso hoy en día. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Super Mario RPG aquí. De igual forma, este juego tiene un grave bug.

Nota del Editor:

Super Mario RPG no solo es un juego espectacular, sino que sus conceptos suenan muy interesantes. Esto da la idea de que incluso se llegó a considerar incluir el sistema de trabajos que vimos con Final Fantasy III y Final Fantasy V, algo que hubiera quedado de maravilla.

Vía: Jiro Mifune