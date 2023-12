Las predicciones de taquilla de Aquaman 2 no son buenas

Estamos básicamente rosando el mes de diciembre, y eso significa una cosa para el mundo del cine, el lanzamiento de algunos estrenos para antes de terminar el 2023, y siendo sinceros, la película que más llama la atención es Aquaman y El Reino Perdido. Cinta de DC que viene después del desastre de Shazam 2 y también Blue Beetle, las cuales no han logrado restablecer el interés de los fanáticos.

Según lo comentado por medios de cine como Box Office Pro, la película que ha sido bastante esperada desde hace cinco años atrás, tendrá ganancias que van desde 32 y 42 millones de dólares, cifra que se puede considerar inferior a la de otras cintas que ya les fue mal en el cine, hablamos de The Flash y también The Marvels. Este sería otro fallo consecutivo para DC y Warner , pero que todavía no entra en el reinicio elaborado por James Gunn.

Sin embargo, también mencionan que puede haber una salvación, y eso es justamente que no hay nada tan fuerte a lanzarse durante la temporada de navidad para hacerle competencia, y eso puede llevar a que genere un poco más de 108 millones de dólares. Siendo así un éxito de taquillas en comparación a las demás empresas, pero que tampoco es una cifra tan alta como la tienen pronosticada los productores y creadores del filme.

Vale la pena mencionar, que la primera cinta del héroe del mar generó 1.144 millones de dólares a nivel mundial, esto en el año 2018. A eso se suma que gracias a la cinta la popularidad de Jason Momoa aumentó a niveles altos, tanto así que después se le invitó a participar en cinta de Rápidos y Furiosos. De igual manera, los fans quieren que el actor regrese en el reinicio que habrá de este universo, camino que empieza con Superman: Legacy.

Recuerda que Aquaman y el Reino Perdido estrena el 20 de diciembre en cines.

Vía: Box Office Pro

Nota del editor: Es posible que la cosa se alce a favor de Aquaman, dado que Jason Momoa es un actor muy popular, y la gente irá a verla no realmente porque le interese el universo de DC. Sin embargo, hay otras cintas con grandes actores a las que les ha ido mal, así que mantengamos las expectativas tranquilas.