Patente de EA deja a los jugadores usar su voz en los juegos

En la actualidad, las empresas desarrolladoras de videojuegos siempre se ven implicados en el proceso de encontrar actores de voz para interpretar a los diferentes personajes, ya sea desde los principales hasta NPC´s que tal vez no tienen tanta importancia. Y eso conlleva justamente gastar dinero extra por comisión a los artistas, y parece que EA va a incorporar una solución ante esta problemática financiera.

De forma reciente, se descubrió una patente que se denomina “Generación de voz en la voz de un jugador de un videojuego”, la cual se presentó en 2020 pero se publicó apenas el mes pasado. Se dice que es un proceso en el que los jugadores “ingresan datos que representan el contenido del habla”, y luego pasan a través de un módulo sintetizador, un convertidor de voz y un codificador para generar nuevos diálogos basados ​​en la muestra.

La patente explica que los intentos anteriores de generar voz en juegos a menudo involucran sistemas de texto a voz, donde el juego recibe las letras y usa un sintetizador para generar el audio.Y la idea que se está buscando, es que ahora los usuarios presten la voz para que el protagonista del juego sea ellos básicamente, esto claramente haciendo el uso de la inteligencia artificial.

A pesar de haberse mostrado esto, los actores de voz pueden estar tranquilos pues tales enfoques generalmente requieren muchas muestras de voz para que el sintetizador capture con precisión el audio del habla sintetizada. Eso se traduce a que se requieren horas de grabación, dependiendo del personaje, algo que haría perder el tiempo a los usuarios y por ende, al videojuego que están probando.

Pero parece que la empresa no se quiere dar por vencida, por lo que en estos momentos estarían buscando la manera en que se use la menor cantidad de palabras y que aún la inteligencia artificial logre generar muchas conversaciones para no requerir de tantas pruebas por parte del jugador. Eso sí, esto está aún lejos de convertirse en algo real.

Vía: VGC