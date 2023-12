LEGO y Fortnite anuncian nueva colaboración

En el 2022, Epic Games y LEGO anunciaron una colaboración enfocada a crear un metaverso dedicado a los niños. Si bien en su momento solo se proporcionaron una serie de objetivos, este fin de semana por fin se reveló su primer gran proyecto en conjunto, y se trata de un nuevo juego que llevará los conceptos de LEGO a Fortnite.

Anunciado durante el marco de The Big Bang, el gran evento que dio pie a Fortnite Chapter 5, LEGO Fortnite es un juego de mundo abierto, en donde todos los usuarios tendrán la oportunidad de explorar grandes mapas que unen los conceptos de LEGO y el battle royale en un solo lugar. Esta es la descripción que se ofrece:

“Dentro de LEGO Fortnite, los jugadores pueden explorar vastos mundos abiertos donde la magia de la construcción LEGO y Fortnite chocan. Diseñado para que personas de todas las edades disfruten juntas, el juego fomentará la creatividad, la experimentación y la colaboración a través del juego”.

Lamentablemente, por el momento no hay mucha información sobre LEGO Fortnite, y es que Epic Games tiene pensado revelar todos los detalles de este proyecto el próximo 7 de diciembre, esto durante The Game Awards, mismo día que también estará disponible. Pese a que no se mencionan plataformas específicas, todo lo que podemos encontrar sobre este título en el sitio oficial indica que este será el caso.

Aunque los detalles sobre el tipo de experiencia que nos espera la próxima semana no son claros por el momento, Epic Games ha mencionado que 1,200 trajes que encontramos en Fortnite estarán disponibles en la nueva experiencia de LEGO. Sin embargo, aquí no veremos las skins a las que ya estamos acostumbrados, sino que cada una tendrá el estilo característico de LEGO.

La colaboración entre Epic Games y The LEGO Group se anunció en el 2022, y su objetivo es “dar forma al futuro del metaverso y hacerlo divertido y seguro para todos”. La asociación se rige por tres principios, y los tres fueron acordados por las dos compañías en su momento:

-Proteger el derecho de los niños a jugar haciendo de la seguridad y el bienestar una prioridad.

-Salvaguardar la privacidad de los niños anteponiendo su interés superior.

-Capacite a niños y adultos con herramientas que les den control sobre su experiencia digital.

Junto a LEGO Fortnite, también se revelaron dos experiencias adicionales que estarán disponibles a partir del próximo 8 de diciembre. La primera es Rocket Racing, la cual nos dará la oportunidad de presenciar la unión entre Fortnite y Rocket League. Este título es desarrollado por Psyonix.

Por último, se reveló Fortnite Festival, del cual ya se había filtrado información previa. Esta experiencia estará enfocada por completo a los ya famosos conciertos que se llevan a cabo en el battle royale, como lo fue el evento de Eminem de hace solo unos días. Harmonix, el estudio detrás de Rock Band, es el responsable de Festival. The Weeknd iniciará la primera temporada del Festival Fortnite el próximo 9 de diciembre.

Estos tres títulos, LEGO Fortnite, Rocket Racing y Fortnite Festival se podrán encontrar dentro de Fortnite, el cual ahora funcionará como el centro de múltiples experiencias y colaboraciones. Podremos esperar más información sobre cómo funcionarán e interactuarán la próxima semana. En temas relacionados, podrás ver The Game Awards en Fortnite. De igual forma, los fans quieren ver personajes de Nintendo en el battle royale.

Nota del Editor:

Fortnite está creciendo de una forma rápida. Si bien estas tres experiencias suenan interesantes, Epic Games necesita definir bien cómo es que cada una funciona y en dónde se encuentran, ya que por el momento existe confusión sobre si son juegos completamente nuevos, o nuevos modos de juego.

Vía: LEGO