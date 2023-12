Nintendo se pronuncia sobre la muerte de la E3

Hace un día llegó cierto mensaje que los fans de los videojuegos veían venir pero que no querían aceptar, y eso fue justamente la confirmación de que el Electronic entertainment Expo ha sido cancelado para siempre, razón por la cual mucha gente de la industria se ha visto afectada de alguna manera. Eso nos lleva a las opiniones de publishers, ya que ellos estuvieron presentes en distintas ediciones de la exposición, y uno de los primeros en hablar al respecto es ni más ni menos que Nintendo.

El presidente de la división americana de la empresa, Doug Bowser, ha mencionado que este evento fue algo que definitivamente tuvo su impacto en el negocio, haciendo alusión a que se han pasado grandes momentos históricos para la compañía. Y que definitivamente ha sido bastante tiempo el que se mantuvo vigente. Claro, la pandemia fue lo que sepultó su elaboración, empezando por la transmisión virtual que se dio en el 2021.

For over two decades E3 has had an incredible impact on the gaming industry. It’s hard to overstate the number of unforgettable moments it gave all of us. What a run! https://t.co/BhG2RHybDx

— Doug Bowser (@thetruebowser) December 12, 2023