Universal Orlando agregaría más atracciones de Nintendo

Es un hecho que Nintendo ya no se está limitando únicamente a ser una empresa que se dedica al negocio de los videojuegos, pues en poco tiempo hemos visto sus alianzas para tener figuras de LEGO, adornos navideños, películas para el cine y hasta los parques de diversiones. Hablando de esto último, parece ser que el mundo de Mario no será el único que la gente podrá explorar en las zonas de Universal Studios, pues estarían en planeación más franquicias que se han transformado en las más queridas por los fans.

Primero que nada, se dice que habrá una tierra de Pokémon que reemplazaría a dos áreas de dos parques diferentes, quitando el mapa la sección de Spider-man en Japón y la de Los Simpson en Florida. Esto para tener un par de atracciones basados en la franquicia, así como un restaurante y también la tienda de souvenirs. Este es el rumor más fuerte de todos, dado que se trata de la marca más poderosa de Japón, misma que genera con toda clase de productos como peluches, cartas, ropa y mucho más.

Por otro lado se habla de The Legend of Zelda Islands of Adventure, en la que hay conceptos como un viaje en barco y hasta un espectáculo teatral, con este último siendo el principal y reemplazando a los que se han dado de One Piece con las conocidas motos de agua en japón. En los rumores también se comentaba sobre la tierra de Donkey Kong cuando recién abrió la parte de Mario hace un par de años atrás, y al final acertaron, pues en estos momentos ya se está trabajando para abrirla este mismo año.

Por último, se dice que las áreas de terror en Universal Studios agregarían una sección de Luigi’s Mansion, con el uso de las instalaciones para adentrar al público en un carrito dentro de la famosa mansión, algo que podría atraer mucho más público hacia el parque temático. Las atracciones de este tipo regularmente se suelen incorporar de forma provisional, algo que vimos con la The Last of Us, pero al formar parte del universo de Mario, es posible que ya se quede para siempre, siendo una opción más a elegir.

Al final, todo se trata de rumores, por lo que hay que tomarlo así hasta que Nintendo dé sus declaraciones.

Vía: gonintendo

Nota del editor: Sería genial ver algo de F-Zero o de Star Fox, pues se necesita la temática espacial por parte de Nintendo. Sin embargo, franquicias así de olvidadas podrían no llamar la atención. Ni siquiera tenemos juegos nuevos de ellos, y ya quiero algo más global.