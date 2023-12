La saga Twilight tendrá su propio set de LEGO

Estamos en una época bastante llamativa de la cultura pop, puesto que cada franquicia que se haga popular en la cultura pop obtiene sus propias figuras de LEGO, eso lo hemos visto con Harry Potter, El señor de los Anillos, Star Wars, Sonic The Hedhegog y próximamente Animal Crossing. Sin embargo, parece que también se están tomando en cuenta nombres que ya perdieron algo de auge, y en esta ocasión quien ha recibido el derecho a hacerse de su propio set es ni más ni menos que Twilight.

Algo bien sabido, es que los fans pueden mandar ideas a la compañía sobre nuevos sets y estos pasan por un proceso de elección para bier si es buena idea lanzarlos, esto para después tener pláticas con las compañías dueñas de los derechos de la franquicia y que así se llegue a un acuerdo. Este es el caso del set que se ha mostrado sobre esta saga de novelas de vampiros, la cual en algún momento saldrá a la venta por parte de la marca.

El diseño viene por parte de Nick Micheels (LobsterThermidor) siendo una réplica de la casa Cullen, que incluye un hombre lobo construido con ladrillos y minifiguras de Bella, Edward y Jacob y Carlisle. Lo más llamativo, es que en interior de la casa se pueden ver los cuartos fielmente reconstruidos con los objetos que se pueden ver en las películas. Incluso la habitación en la cual Bella da a luz a su hija en las últimas películas que han llegado en años pasados.

La serie “Twilight” es conocida por su enfoque en la fantasía romántica y sobrenatural, centrada en la relación entre humanos y vampiros. Aunque ha generado controversia y críticas, la saga ha ganado una base de fanáticos leales y ha tenido un gran impacto en la cultura popular. Además de los libros, la serie fue adaptada cinematográficamente, con películas que llevaron a Kristen Stewart a interpretar a Bella Swan y Robert Pattinson a interpretar a Edward Cullen.

Por ahora, no se sabe para cuando se pondrá a la venta este set de LEGO.

Vía: IGN

Nota del editor: De hecho también se presentó una idea de LEGO relacionada a The Legend of Zelda, por lo que se espera que de igual manera termine lanzándose. Pero es posible que tengamos que esperar debido a que no querrán cebar el lanzamiento de los de Animal Crossing.