Lo que dejó 2023 en la industria de los videojuegos

El presente año ha llegado a su fin y por su paso dejó grandiosos videojuegos como Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3 y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, por mencionar algunos, que ya han escrito su nombre en las páginas de la historia del entretenimiento y en paralelo, se suscitaron acontecimientos destacados en esta lucrativa industria.

Nintendo fue capaz de sorprender al mundo con la exitosa película de Super Mario Bros., posicionándose como una producción que batió múltiples récords en el género de los largometrajes animados. Asimismo, la gran N inauguró el parque temático Super Nintendo World en Universal Studios Hollywood de California.

El melodrama respecto a la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, llegó a su fin y la FTC, organismo regulador en Estados Unidos de América, perdió el juicio que se oponía a la fusión, impactando directamente en la CMA -su homólogo en Reino Unido- para que cediera a una renegociación y se concesionara la infraestructura de la nube a Ubisoft.

La extinción de servicios o empresas también estuvo a la orden del día, pues Google cerró por completo Stadia, ofreciendo reembolsos tanto en compras de hardware como de software y el control podrá ser compatible con otros dispositivos mediante conectividad Bluetooth.

En el mismo sentido, Embracer Group, está padeciendo una severa turbulencia comercial toda vez que un contrato por dos mil millones de dólares con un inversionista no prosperó, teniéndose que recortar gastos, cancelar proyectos y finiquitar a los estudios Volition y Free Radical, creadores de las franquicias Saints Row y TimeSplitters, respectivamente.

Nintendo cerró definitivamente la eShop en Nintendo 3DS y Wii U, además de realizar cambios en la fonomímica de Super Mario Bros., donde Charles Martinet dejaba de prestar su voz al fontanero y a otros personajes, para ser reemplazado por Kevin Afghani.

PlayStation tuvo un año récord en ventas de consolas, sin embargo, tendrá que sortear diversos obstáculos en el corto y mediano plazo, derivado de la renuncia de su presidente, Jim Ryan, y la polémica venta de acciones personales que acaba de realizar el ejecutivo, así como los despidos que se dieron en Bungie y la cancelación oficial del multijugador online de The Last of Us.

Las filtraciones no se hicieron esperar, por lo que se divulgaron proyectos de Xbox referentes a una consola Series X totalmente digital, un mando con funcionalidades similares al DualSense de PS5, la estrategia fallida de Microsoft para comprar a Nintendo o que la sucesora de Xbox Series arribaría al mercado en 2028.

En un tenor similar, Insomniac Games fue víctima de un ataque cibernético de gran envergadura, quedando en evidencia los próximos lanzamientos como Spider-Man 3, Venom, Wolverine y un juego de los X-Men, exhibiendo también los análisis financieros que revelan que Ratchet & Clank: Rift Apart no cumplió con los objetivos de venta establecidos y generó pérdidas económicas.

Diversas celebridades que prestaron su voz en este sector partieron del mundo terrenal: Lance Reddick, Zavala en Destiny 2 y Sylens en la franquicia Horizon; Brendan O’Brien, Crash Bandicoot; Matthew Perry, Benny en Fallout: New Vegas; y James McCaffrey, Max Payne. El E3 también pasó a mejor vida y sus organizadores confirmaron su cese definitivo.

En otro asunto, los amantes de las consolas, accesorios o coleccionismo, dieron la bienvenida a nuevos sistemas, entre los que destacaron: Asus ROG Ally, Atari 2600+, Meta Quest 3, PlayStation Portal, PlayStation VR2, Razor Edge y Steam Deck OLED.

Ha concluido 2023 con diversas sorpresas en el mundo del entretenimiento, pero sobre todo, con apasionantes anuncios como el de Grand Theft Auto VI y videojuegos que nos hicieron pasar un sinfín de horas de diversión ya sea en solitario o acompañados. Hasta el momento, el siguiente año se avizora igual de espectacular o incluso, sea mejor.

***A todos los amigos y lectores de atomix, les deseo unas felices fiestas en compañía de todos sus seres queridos y que el próximo año venga cargado de salud y prosperidad. Esta columna regresará la primera semana de enero***