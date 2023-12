Los datos de Alan Wake 2 no lo hacen un juego muy exitoso

Hace una semana justamente se celebró la edición 2023 de The Game Awards, misma en la cual la competencia entre videojuegos fue bastante reñida, teniendo desde Marvel’s Spider-Man 2 hasta The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom luchando por la corona. A pesar de que todos son muy buenos, llamó bastante la atención ver a Alan Wake 2 dentro de la lista, dado que no ha sido demasiado alabado en comparación a los demás, y eso se puede ver en la respuesta de los jugadores.

Recientemente se han hecho conteos respecto al juego, hablamos de ventas en plataformas que no son necesariamente de PC, hablamos de PlayStation 5 y Xbox Series X/S, las cuales no han tenido muchas ventas debido a dos factores, el primero es que gran parte de la gente no conoce la franquicia de Remedy Entertainment, y la segunda, que quienes estaban interesados en hacer su compra se echaron para atrás por no haber salido en formato físico.

Got a few questions on Alan Wake II performance… According to Circana's Player Engagement Tracker, Alan Wake II ranked 147th in November active user count on XBS and was 113th on PlayStation 5. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) December 13, 2023

De hecho, el conocido Mat Piscatella de NPD, ha compartido los datos de noviembre en cuanto a venta de software, y la creación de Remedy Entertainment no ha salido a la luz, siendo superado por rivales que salieron mucho antes a la venta, entre ellos Zelda y hasta Pikmin 4 que no compitió en juego del año. Concretamente, en PS5 se encuentra en el puesto 147 y en Xbox en el 113.

Según con la complementación de Piscatella, era definitivo que un lanzamiento en formato físico habría ayudado más al juego y también publicidad, dado que se tuvieron pocos avances en torno al lanzamiento, a pesar de que se lanzaron en grandes eventos como el Summer Game Fest. A eso se agrega que Epic Games hizo el título exclusivo en su tienda en PC, lo que hizo a los fans de Steam ni siquiera considerar el hacer la compra.

Recuerda que Alan Wake 2 está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: Twitter

Nota del editor: La verdad muchos llegaron a pensar que le quitó el puesto a otros juegos que merecían estar nominados a juego del año, y es que a pesar de ser un juego decente, para ser considerado entre los mejores es algo muy lejano. Ya veremos luego si logra remontar cuando lo confirmen en físico.