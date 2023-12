El Chorizard es toda una realidad en Pokémon

Al igual que los últimos juegos de Pokémon, Scarlet & Violet nos dieron la oportunidad de alimentar a los monstruos de bolsillo. Sin embargo, esta generación elevó esto sustancialmente al permitirnos crear sándwiches, o tortas, con diferentes ingredientes, uno de estos siendo el chorizo, lo cual causó un revuelo en la comunidad. Ahora, se ha dado a conocer que uno de los mayores memes de Pokémon por fin se hizo realidad con el más reciente DLC de estos títulos.

The Indigo Disk ya está disponible para todos aquellos que compraron el pase de temporada de Pokémon Scarlet & Violet. Además de todo el contenido adicional que agrega y la nueva historia, también se han expandido las recetas para hacer comida, y uno de los nuevos ingredientes es el Chorizard, una versión más picante del chorizo tradicional.

Aunque para algunos esto puede ser solo un juego de palabras, para muchos es uno de los mayores memes. En regiones en donde se habla español, el Chorizard es algo que ha formado parte de la comunidad por años, y es increíble ver que este chiste por fin aparezca en un título oficial de la serie y, claro, el doble sentido también ha jugado un papel importante en su popularidad.

Te recordamos que The Indigo Disk ya está disponible. Este es el último DLC de Pokémon Scarlet & Violet, y no solo nos ofrece una nueva historia, sino que nos da la oportunidad de recorrer una nueva zona, conocer más personajes, y capturar a pokémon que no estaban disponibles previamente. En temas relacionados, se confirma parque de diversiones de Pokémon. De igual forma, ya sabemos cuándo llegará Pokémon Horizons a Netflix.

Nota del Editor:

Los memes y chistes de la comunidad han cobrado un gran peso en los últimos años, y es bueno ver que las grandes compañías se han dado cuenta de esto, y en lugar de castigar a todos aquellos que se burlan de cierto aspecto, lo aceptan y lo agregan al canon.

Vía: Pokémon