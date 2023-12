Primer vistazo oficial al juego de Blade

Una de las mayores sorpresas durante The Game Awards fue la revelación de un nuevo juego de Blade a cargo de Arkane Lyon, la división francesa que nos entregó títulos como Deathloop y Dishonored. Si bien en su momento no se dio un gran vistazo a esta entrega, recientemente se liberó arte conceptual que nos da una buena idea del tipo que nos espera.

Esta versión de Blade será un juego de acción en tercera persona que nos dará la oportunidad asumir el rol del famoso héroe de Marvel, solo que en esta ocasión tendremos que cazar vampiros en las calles de París, Francia. De esta forma, el arte conceptual compartido por Sebastien Mitton, codirector creativo en Arkane Lyon, nos deja ver un poco de esto.

Your excitement following Marvel's Blade reveal means the world to us. Here's some exclusive eye candy from our Art heroes at Lyon! ❤️

Want to team-up? Check out Arkane Lyon's open positions as we're looking for talents in various disciplines: https://t.co/JZNi6qGbJ4 pic.twitter.com/INV3h7u2VG

— Sebastien Mitton (@mitmitman) December 14, 2023