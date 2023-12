IA nos muestra una versión realista de Akali de LoL

League of Legends es un juego llenó de personajes de todo tipo. Desde aquellos que parecen humanos, pasando por animales, hasta ángeles y demonios. De esta forma, todos tienen a un campeón que aman por su diseño. Una de las más populares es Akali, quien ha recibido un nuevo estilo visual gracias a la inteligencia artificial.

Recientemente, el usuario conocido como Aiworld83 en Twitter, compartió una serie de imágenes que nos dejan ver cómo se vería Akali en la vida real, esto por medio de la inteligencia artificial. Al igual que otros trabajos similares, la campeona de LoL presenta una serie de elementos que le otorgan una estructura similar a la de los humanos, pero sin llegar a ser perfecta.

Akali no solo se ha ganado el corazón de los jugadores de League of Legends gracias a su estilo de juego y diseño, sino que también forma parte de K/DA, el grupo musical femenino conformado por diversos personajes de esta serie, el cual incluso ha llegado a tocar enfrente de millones de personas en las aperturas y clausuras de los torneos mundiales de este eSport.

Akali tiene un diseño ninja moderno y distintivo. Viste ropa ajustada y utiliza kamas gemelas como armas principales. Su aspecto se ha modificado con el tiempo, y su diseño se ha actualizado en varias ocasiones para reflejar cambios en la narrativa del juego. Es conocida por su capacidad para moverse rápidamente por el mapa y eliminar objetivos clave en situaciones de uno contra uno.

Nota del Editor:

Como jugador de League of Legends, no soy tan fan de Akali. Usualmente, juego como Lux en Mid, y Akali es uno de los personajes que más cuesta derrotar. Es posible, pero toma tiempo, y si ella toma la primera muerte, entonces me toca ir completamente defensivo. Es divertido, pero algo molesto al mismo tiempo.

Vía: Aiworld83