Jugadores de League of Legends ponen en riesgo a Riot Games

Desde hace años se ha hablado constantemente que la comunidad de League of Legends es una de las más tóxicas de la historia, eso es algo que sus desarrolladores, Riot Games, han tratado de arreglar. Esto es gracias a ponerse en contacto con los usuarios mediante una comunicación más directa, pero ahora parece que esto es más un error que una solución.

Riot Mortdog quien trabajó en su momento en LOL, y que ahora se dedica de lleno al juego de móviles, Teamfight Tactics, menciona que ha menudo se pone a leer mensajes con dudas de la comunidad o hasta sugerencias de cambios. Mencionando que dentro de todos los mensajes, de vez en cuando aparecen algunos que pueden ser algo perturbadores.

Aquí lo comentado por él en las redes sociales:

Hay un número limitado de veces que puedes leer a alguien decir que mataría a toda tu familia en frente de ti y te obligaría a mirar antes de que te afecte. No me mal entiendan, el porcentaje de este tipo de actitudes es muy bajo. Yo diría que el 70% de los comentarios son positivos y el 20 o 25% críticas constructivas, algo que también está fenomenal. El problema es que si el 5% de los comentarios son tóxicos y lees 1.000, al final del día 50 personas te han dicho cosas horribles. Dar la cara al público implica hacer un montón de trabajo extra. Un trabajo que no estoy obligado a hacer. No es parte de mi puesto en Riot Games. Pero yo y muchos otros amamos los juegos en los que trabajamos y también adoramos a los jugadores. Cosas como estas hacen que nos preguntemos constantemente por qué damos la cara al público.

Vale la pena mencionar, que este no es el único caso, puesto que otros desarrolladores del juego reciben comentarios similares, incluso los líderes de comunidad que en realidad no tienen voz ni voto con el juego. Entonces, las reglas de comportamiento cordial se pueden perder y de hecho hacer que se pierdan los valores de empresa que quieren dar a conocer.

Vía: Twitter

Nota del editor: No cabe duda de que con el tiempo no se van a terminar estas prácticas, al final se siente como alguien que no tiene mucho que hacer con su vida. Pues el juego se encuentra estable según mucha gente, entonces solo es para que esa parte tóxica permanezca viva y ya.