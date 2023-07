Dan a conocer el traje nuevo de Deadpool 3

Muchos usuarios están emocionados por la película de Deadpool 3, pues esta filmación implica muchos detalles por delante, entre ellos se incluye sobre todo a la participación de Hugh Jackman y también que ahora forma parte del UCM. Por eso, cada detalle que se suelte de la misma, es de gran relevancia para quienes son fanáticos del personaje.

Por ahora, no se ha dado un vistazo oficial de la película, nada más allá del teaser en el que Ryan Reynolds anuncia su participación junto a la de Jackman, pero tráilers no han sido presentados. No obstante, el poder de los paparazzis nunca debe ser subestimado, pues algunos de ellos ya han tomado fotos del actor principal utilizando el traje nuevo.

En comparación a otras cintas de la franquicia, se aprecia que el color vino del traje es un poco más oscuro, a eso se suma que ahora lleva consigo un poco más de cinturones que podría usar para agregarse más armas. En cuanto a la máscara, parece que la esencia de la primera que vimos se sigue conservando, por lo que los cambios no son tan abruptos.

Recuerda que Deadpool 3 se estrena el 4 de mayo del 2024.

Vía: Mirror UK

Nota del editor: Esta es una de las películas que más emociona ver de Marvel, por lo que seguramente valdrá la pena la espera. Aunque seguramente deberemos esperar hasta el próximo diciembre para ver ese primer avance en video.