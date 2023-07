Después de tres semanas en los cines, “The Flash” de Warner Bros. se ha convertido en el mayor fracaso de taquilla en la historia de las películas de superhéroes. La épica multiversal de Ezra Miller finalmente está en los cines después de años de problemas de producción, controversias e incluso uno o dos retrasos. Y a pesar de ser llamada “el tipo de película que necesitamos ahora” y “una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos” por personalidades de Hollywood como Tom Cruise y el jefe de DC Studios, James Gunn, la película no ha tenido el éxito que Warner Bros. podría haber esperado.

La película ha tenido problemas financieros, sufriendo la peor caída en ingresos de taquilla de la primera a la segunda semana en la historia de DC (72,5%) después de un estreno ya decepcionante.

Dadas las escasas cifras de taquilla de “The Flash“, la película de DC dirigida por Andy Muschetti ha obtenido el título del mayor fracaso de taquilla en la historia de las películas de superhéroes. Debido al presupuesto informado de $220 millones de dólares de “The Flash” (y un presupuesto promocional de $150 millones de dólares), es probable que la película termine perdiendo más de $200 millones de dólares para Warner Bros., lo que sería la mayor pérdida financiera sufrida por un estudio debido a una película de superhéroes.

La esperada película en solitario de DC de Ezra Miller obtuvo escasos $5.23 millones de dólares en su tercer fin de semana en los cines, lo que eleva su total nacional a magros $99 millones de dólares. Se ha escrito mucho sobre las deficiencias de taquilla de la película después de su caída de más del 70% desde el primer al segundo fin de semana, pero este número del tercer fin de semana significa que la película sufrió una nueva caída del 62.5% en ingresos con respecto a su ya desastroso total en el segundo fin de semana. Para ponerlo en perspectiva, incluso las películas de gran presupuesto que se estrenaron durante el apogeo de la pandemia mundial de COVID-19, como “Wonder Woman 1984” (que perdió más de $100 millones de dólares), no tuvieron un desempeño tan pobre en comparación con “The Flash“.

“The Flash” destrona a la anterior película de DC de Warner, “Shazam! Fury of the Gods“, para llevarse esta desafortunada corona, una película que perdió aproximadamente $150 millones de dólares después de recaudar escasos $57.6 millones de dólares en la taquilla nacional. La lista de los 10 mayores fracasos de taquilla de películas de superhéroes (sin ajustar por inflación) es la siguiente:

The Flash: $200 millones de dólares (estimado)

Shazam! Fury of the Gods: $150 millones de dólares (estimado)

Wonder Woman 1984: $137 millones de dólares

Dark Phoenix: $133 millones de dólares

The Suicide Squad: $130 millones de dólares

Black Adam: $100 millones de dólares

Fantastic Four: $100 millones de dólares R.I.P.D: $92 millones de dólares

The New Mutants: $84 millones de dólares

Green Lantern: $75 millones de dólares.

Esto no pinta un buen panorama para Superman: Legacy.

“The Flash” se está proyectando en cines de todo el mundo en este momento.

Vía: The Direct

Nota del editor: Odié Flash, pero la verdad es que ya estoy sintiendo feo cómo le está yendo. Lo malo fue la promesa que nos hicieron con James Gunn y que no termina por cristalizarse.