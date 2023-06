Liberan The Flash completa en las redes sociales

Actualmente la compañía de DC no está pasando por su mejor etapa, eso se debe justamente a que The Flash no ha terminado de convencer a todos los usuarios que la han visto. Dichas opiniones han llegado a las redes sociales, por lo que algunos usuarios han optado por no ver el filme y dejarlo fracasar, incluso la película se filtró en las redes sociales.

Concretamente, la cinta estuvo disponible por horas en Twitter, por lo que hubo gente que no perdió la oportunidad de echarle un vistazo a la nueva aventura de Barry al lado de personajes icónicos como el Bruce Wayne de Michael Keaton. También, se marca la pauta del reinicio del dicho universo, mismo que comenzará con la nueva cinta de Superman.

No está de más comentar que el usuario conocido como @BriYoshFR fue quien subió la cinta al completo, logrando captar la atención de poco más de un millón de personas, siendo así pérdidas de alguna forma para Warner. Hasta ahora le ha ido un poco peor en comparación a otras grandes producciones como Shazam, incluso que hasta Black Adam.

La siguiente película que se expondrá en cines es la segunda parte de Aquaman, misma que tuvo que sufrir varias modificaciones debido a la controversia de Amber Heard, pues en esos momentos se estaban llevando a cabo sus acusaciones contra Johnny Depp.

Vía: Collider

Nota del editor: Debo decir que entre los grandes errores de esta cinta están los efectos, pero la historia no es tan pésima. Eso sí, se esperaba mucho más debido a la emoción que se generó por su primer tráiler.