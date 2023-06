La película de Flash es un fracaso rotundo

Con un comienzo lento para el Velocista Escarlata, el estudio esperaba que The Flash tuviera un poco más de resistencia en su carrera en cines. En su segundo fin de semana, The Flash recaudó $15.3 millones de dólares en taquilla, experimentando una significativa caída del 73% con respecto a su fin de semana de estreno. La película ha logrado recaudar desafortunadamente solo $87.6 millones de dólares en Estados Unidos y $123.3 millones de dólares en el resto de los países donde se estrenó, sumando un total de $210.9 millones de dólares a nivel global.

Esto es una mala noticia para el estudio, considerando que la película tuvo un presupuesto de producción de $200 millones de dólares. Esa caída del 73% está por debajo de otras películas recientes del DCEU que fracasaron en taquilla. Black Adam disminuyó un 59% en su segundo fin de semana, mientras que Shazam: Fury of the Gods disminuyó un 69%; ambas películas resultaron en pérdidas para el estudio. La única película basada en cómics con una caída peor en su segundo fin de semana en taquilla es Morbius, que experimentó una caída del 73.8%.

Entonces, ¿por qué The Flash está teniendo tan mal rendimiento? Puede haber varias razones por las cuales The Flash está fracasando en la taquilla. La razón más obvia es que algunas personas no quieren ver la película debido a las controversias de Miller. Además, la película enfrenta una dura competencia en los cines con otra película de superhéroes multiversal, Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Recientemente se reveló que Spider-Man: Across the Spider-Verse tenía dos versiones en los cines, por lo que la gente está volviendo a verla. Si eso no fuera suficiente, el público ha expresado quejas sobre los malos efectos visuales generados por computadora y los cameos de mal gusto en Twitter.

Finalmente, otra razón probable por la cual los fanáticos no están viendo esta película es que se supone que reiniciará el DCEU. Las películas recientes del DCEU han sido decepcionantes, y aunque el reinicio de The Flash puede ser bueno para futuras películas, ha dividido a la base de fans y ha hecho que muchas personas no estén interesadas en ver la película. Sea cual sea la razón, esto no augura bien para futuros proyectos de DC como Blue Beetle y Aquaman 2.

The Flash está actualmente en cartelera y la puedes ver en cualquier sala de las cadenas principales de cine en nuestro país.

Vía: Game Rant